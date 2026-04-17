Stefano Domenicali vindt dat Max Verstappen moet accepteren dat de koningsklasse grotere belangen dient dan enkel de individuele wensen van de coureurs. Hoewel Domenicali benadrukt dat de sport groter is dan welk individu dan ook, stelt hij tegelijkertijd de confrontatie met de Nederlander niet te willen opzoeken.

Verstappen heeft zich dit seizoen herhaaldelijk kritisch uitgelaten over de huidige koers van de Formule 1. De Red Bull-coureur bestempelt de nieuwe technische reglementen, waarbij de krachtbron voor de helft op elektrisch vermogen draait, als een vorm van "Mario Kart en Formule E op steroïden". Doordat coureurs op de rechte stukken energie moeten sparen, vreest Verstappen dat het pure racen verloren gaat. Daarnaast is hij een uitgesproken tegenstander van de kalender die inmiddels uit 24 raceweekenden en zes sprintraces bestaat.

Het grotere plaatje

Domenicali, die zijn contract als CEO onlangs verlengde tot en met eind 2029, verdedigt de gemaakte keuzes van de sport. Hij stelt dat de commerciële en sportieve uitbreiding noodzakelijk is om relevant te blijven. "Ik denk dat hij wel begrijpt dat er een groter plaatje is", zo stelt de Italiaan bij Motorsport.com met een verwijzing naar Verstappen. "Ik kan bepaalde dingen leuk vinden of niet, maar in zekere zin moet iedereen begrijpen dat er bepaalde redenen achter zitten". Wel toont de topman begrip voor de houding van de Limburger: "Het is goed dat hij voor bepaalde dingen pusht. We hebben gezegd dat als er ergens op wordt aangedrongen, we dat op de juiste manier en in het juiste forum kunnen behandelen. Dat is namelijk de aard van onze sport."

Groter dan wie dan ook

De Formule 1 is dit jaar toe aan de zevenenzeventigste editie van het wereldkampioenschap. In al die jaren heeft de sport zich continu moeten aanpassen om aantrekkelijk te blijven voor zowel fabrikanten als fans. Domenicali waarschuwt dan ook dat niemand onmisbaar is, zelfs een meervoudig wereldkampioen niet. "Ik zal nooit de confrontatie zoeken. Dat is niet mijn stijl en uiteindelijk levert dat niemand iets op", legt hij uit. "De sport is groter dan wie dan ook, groter dan welk individu dan ook. Dat is iets wat iedereen in gedachten moet houden. En met iedereen bedoel ik ook echt iedereen, niemand uitgezonderd. De sport bestaat al 76 jaar. Ik heb in die tijd veel mensen voorbij zien komen: coureurs, fantastische monteurs, prima donna’s, iedereen. Maar de sport is solide en kijkt vooruit, dat is precies wat ik bedoel".