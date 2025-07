In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam er weer veel nieuws naar buiten. Zo meldde Sky Sports Italia dat Verstappen een akkoord nadert met het team van Mercedes. Ook Robert Doornbos weet het zeker: Verstappen gaat Red Bull Racing elk moment verlaten, hoewel dit niet veel later weer werd tegengesproken door Jos Verstappen. Ook heeft Red Bull Racing aangekondigd dat Arvid Lindblad in de auto van Yuki Tsunoda zal gaan stappen tijdens de eerste vrije training voor de GP van Groot-Brittannië.

Artikel gaat verder onder video

'Verstappen geeft jawoord aan Wolff, Mercedes moet laatste horde nog nemen'

Sinds de DNF van Max Verstappen tijdens de F1 Grand Prix van Oostenrijk en de teleurstellende vorm van Red Bull Racing de afgelopen raceweekenden zijn de geruchten over een overgang naar Mercedes voor 2026 hardnekkiger geworden. Nu zou de viervoudig wereldkampioen zelfs al 'ja' hebben gezegd tegen Mercedes-teambaas Toto Wolff, maar moeten de Silver Arrows nog een laatste horde nemen. Meer lezen? Klik dan hier!

Jos Verstappen haalt uit richting Doornbos: "Hij lult als een kip zonder kop"

Jos Verstappen (53) is niet blij met de uitspraken die Robert Doornbos (43) deed op televisie in het programma Race Café De Stamtafel op Ziggo Sport. Doornbos vertelde welke clausule er in het contract van Max Verstappen (27) staat en 'verklapte' vervolgens dat Verstappen gaat vertrekken. Jos is daar niet blij mee. Meer weten over de reactie van Jos? Klik dan hier!

'Mercedes heeft bij komst Verstappen voor 2026 al besluit genomen over teamgenoot'

Max Verstappen en Mercedes zijn de hele week al onderwerp van gesprek dankzij geruchten uit de Italiaanse media dat de Nederlander al ja zou hebben gezegd tegen een transfer naar de Silver Arrows. Mercedes moet bij de komst van de viervoudig wereldkampioen echter wel een lastige keuze maken, maar die keuze lijkt al gemaakt te zijn. Meer lezen over dit artikel? Klik dan hier!

Ricciardo en Cadillac-teambaas komen met duidelijkheid over stoeltje in 2026

Daniel Ricciardo (36) wordt in de wandelgangen genoemd als één van de kandidaten die mogelijk instapt bij het nieuwe Formule 1-team van Cadillac in 2026. De Australische coureur zou met zijn ervaring een welkome versterking kunnen zijn voor het team in opbouw. Ricciardo heeft nu, net als Cadillac-teambaas Graeme Lowdon (60), duidelijkheid gegeven over de situatie. Verder lezen? Klik dan hier!

Red Bull gooit het roer om en begint het raceweekend met nieuwe coureur

Red Bull Racing heeft ondanks alle transferperikelen een bericht op social media geplaatst voorafgaand aan het raceweekend in Groot-Brittannië. Het team heeft namelijk laten weten dat Arvid Lindblad aanstaande vrijdag in actie gaat komen voor de eerste vrije training. Hier zal de 17-jarige junior achter het stuur klimmen van Yuki Tsunoda. Meer lezen over deze wissel? Klik dan hier!

Doornbos stellig over Verstappen naar Mercedes: "Hij gaat weg"

Max Verstappen (27) vertrekt bij Red Bull Racing. Dat is de stellige mening van Robert Doornbos (43), die hij ventileerde bij het programma Race Café De Stamtafel op Ziggo Sport. Volgens de analist komt "het sprookje" met Red Bull ten einde. Mercedes lijkt de meest voor de hand liggende volgende bestemming. Meer weten over wat Doornbos weet te melden? Klik dan hier!

Gerelateerd