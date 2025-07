Ricciardo en Cadillac-teambaas komen met duidelijkheid over stoeltje in 2026

Daniel Ricciardo (36) wordt in de wandelgangen genoemd als één van de kandidaten die mogelijk instapt bij het nieuwe Formule 1-team van Cadillac in 2026. De Australische coureur zou met zijn ervaring een welkome versterking kunnen zijn voor het team in opbouw. Ricciardo heeft nu, net als Cadillac-teambaas Graeme Lowdon (60), duidelijkheid gegeven over de situatie.

Cadillac zal volgend seizoen als elfde team op de grid staan van de Formule 1. Het Amerikaanse team gaat met Ferrari-motoren rijden, maar streeft ernaar om vanaf 2029 met eigen power units te opereren. Er begint steeds meer duidelijk te worden over hoe het nieuwe F1-team wordt vormgegeven en wat ze willen bereiken, maar over de line-up is nog niets bekendgemaakt. Tal van coureurs zouden op het lijstje staan van de nieuwbakken renstal, maar niemand is nog officieel aangekondigd. Onder meer Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Mick Schumacer en Daniel Ricciardo worden genoemd als kandidaten. Maar zit er een kern van waarheid in deze geruchten?

Cadillac-teambaas wil Daniel Ricciardo niet overtuigen

Lowdon, de teambaas van Cadillac, schoof deze week aan bij de podcast van High Performance en kreeg daar de vraag of Ricciardo een optie is voor zijn team. De man uit Perth is namelijk erg geliefd bij het Amerikaanse publiek en weet daarnaast met al zijn ervaring hoe je een auto naar een hoger niveau brengt. "Volgens mij heeft hij publiekelijk gezegd dat hij niet geïnteresseerd is in de Formule 1", zo zegt Lowdon, die ook niet van plan is de goedlachse ex-coureur op andere gedachten te brengen. "Dat is niet mijn werk. Als ik iemand moet overtuigen, dan is het niet de juiste persoon", aldus de Cadillac-teambaas.

Ricciardo bevestigt klaar te zijn met F1

Ricciardo zelf reageerde ook nog maar eens op de geruchten dat hij mogelijk in beeld zou zijn bij Cadillac. Tijdens een kartevenement van de Daniel Ricciardo Series kreeg hij een vraag van een jongentje: "Heb je nog plannen voor Cadillac?" Ricciardo moest lachen om vervolgens nogmaals zijn standpunt heel duidelijk te maken. "Nee. Nee, ik ben klaar met de F1, dus ik laat één van jullie dat stoeltje nemen", aldus de 36-jarige Australiër.

