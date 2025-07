'Veel geruchten, geen contract: voor Verstappen bij Mercedes nog niets concreet'

Erik van Haren, F1-verslaggever bij De Telegraaf, wil graag wat duidelijkheid scheppen over de toekomst van Max Verstappen. De laatste dagen doken er weer allerlei verhalen en geruchten op in de media over een mogelijke overstap van Verstappen naar Mercedes of zelfs Aston Martin, maar volgens Van Haren klopt daar weinig van.

Op een kort bericht via zijn twitterpagina valt af te lezen dat de Nederlandse journalist alle geruchten tegenspreekt die momenteel rondspoken over de toekomst van de Nederlander, althans, de geruchten dat een overstap al als 'definitief' beschouwd kan worden: "Als je het afgelopen halfjaar erbij pakt, heeft Verstappen inmiddels wel 20 contracten getekend bij Aston Martin en Mercedes", grapt Van Haren. "Alles wordt maar geroepen en verspreid, vaak op basis van heel weinig informatie."

Stokje gestoken voor de bevestiging vanuit Italië

Volgens zijn bronnen weet Van Haren het zeker. Nadat er berichten uit Italië kwamen dat de deal tussen Verstappen en Mercedes rond zou zijn, steekt de journalist daar dus een stokje voor: "De interesse vanuit Mercedes is er, en dat is ook bekend, maar er ligt geen officiële aanbieding. Verstappen heeft geen 'ja' gezegd." Hij concludeert dan ook nuchter: "Eigenlijk valt er dus niets te melden." De conclusie lijkt hiermee getrokken te zijn: de toekomst blijft voorlopig onzeker, maar dat er interesse is vanuit Mercedes wordt niet ontkend.

