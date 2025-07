Max Verstappen (27) is onderweg naar het F1-team van Mercedes, zo bracht de Italiaanse tak van Sky Sports vannacht. Er zouden inmiddels "concrete onderhandelingen" worden gevoerd en Verstappen is "klaar om zich vrij te maken voor volgend seizoen". Martin Brundle reageert bij de Britse variant van Sky Sports nu op dit nieuws en bevestigt dat er wat gaande is.

Terwijl menigeen op bed van een welverdiende nachtrust lag te genieten, kwam Sky Sports Italia in het holst van de nacht met het nieuws naar buiten dat Verstappen en Mercedes dichter bij een akkoord zijn gekomen. "Laatste nieuws uit de Formule 1: Mercedes voert concrete onderhandelingen met Max Verstappen. De Nederlander is klaar om zich vrij te maken voor volgend seizoen", zo liet het medium weten. Bij de Britse variant van Sky Sports werkt Martin Brundle en hij heeft inmiddels gereageerd op het nieuws van zijn Italiaanse collega's. De F1-verslaggever en pitreporter weet te melden dat er inderdaad wat "aan de hand is".

Brundle reageert op Verstappen-nieuws: "Er is iets aan de hand"

Volgens Brundle moet George Russell nu zijn telefoon gaan pakken, omdat hij anders volgend seizoen geen stoeltje heeft. "Ik denk dat George Russell nerveus is en aan het rondbellen is. Er is geen rook zonder vuur", zo reageerde Brundle op het laatste Mercedes-nieuws. "2026 is de grootste verandering ooit in de Formule 1 wat betreft het chassis en de aandrijflijn en je kunt je voorstellen dat Mercedes daar bovenop zal zitten. Denk je dat ook van Red Bull? En kan Max daadwerkelijk uit z'n contract?" Volgens Brundle moeten we niet opkijken als er binnenkort een schokgolf door de paddock gaat als alles definitief wordt. "Er is iets aan de hand", stelt hij volgens PlanetF1.

