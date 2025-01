Max Verstappen werd in 2024 voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen bij de coureurs en deed dit tijdens een ideaal weekend: De F1 Grand Prix van Las Vegas. De Nederlander vertelt over het feest dat hij na zijn titel heeft gevierd.

Verstappen moest er hard voor werken om in 2024 wereldkampioen te worden, niet zo hard als in 2021 maar wel veel harder ten opzichte van in 2022 en 2023 het geval was. De Nederlander had uiteindelijk een fantastische zege in Brazilië nodig om zijn titel echt veilig te stellen, iets wat hij een raceweekend later in Las Vegas daadwerkelijk deed. Geen betere plek om vervolgens een feestje te vieren, zo dacht ook Verstappen.

Verstappen over feest na GP Las Vegas

In het eindejaarsinterview met Viaplay, Simply Lovely, vertelt Verstappen over de avond en nacht nadat hij zijn titel in Las Vegas had veroverd. "Het was geweldig, ik heb niet veel geslapen en verliet het circuit pas rond een uur of vier. Ik had natuurlijk al een paar drankjes op, dus ik werd steeds eerlijker! Ik was samen met Martin Garrix, hij draaide daar in het weekend namelijk. We hadden echt een geweldige tijd, we hebben veel gelachen. Uiteindelijk eindigden we bij de bar in het casino, ik denk rond negen uur 's ochtends."

Verstappen zag bijzondere dingen in Las Vegas

Tijdens zijn nacht en weekend in Las Vegas zag Verstappen hele bijzondere dingen. "Mensen waren aan het gokken, sommigen zaten aan het ontbijt, en anderen waren aan het drinken. In Vegas maakt het eigenlijk niet uit hoe laat het is. De race zal niet in mijn top 100 staan. Ik vond het niet echt spannend voor mezelf, maar ik deed wat ik moest doen, en dat was natuurlijk het belangrijkste."

