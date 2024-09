George Russell wist op de valreep nog een podiumplaats te winnen tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan, maar is niet blij met de status quo van bandenleverancier Pirelli. Russell, die ook de president is van de GPDA, de Formule 1-coureursbond, vindt dat de banden te onvoorspelbaar zijn. De Brit meent dat de banden zich geheel anders gedragen op verschillende momenten, zonder dat daar een uitleg voor is.

Russell was de grootste winnaar na de crash van Carlos Sainz Jr. en Sergio Perez, gezien hij 15 punten pakte in plaats van tien - een grotere winst dan de zeven coureurs achter hem. De Brit zag zijn race pace enorm verbeteren in de tweede helft van de race. “Blij om te zien dat ze [Perez en Sainz] allebei oké zijn. We zijn zeker blij met dit podium,” zei hij bij F1 TV. “Het was zo'n rare race. De eerste helft van de race waren we anderhalve seconde langzamer. De laatste 20 ronden was ik een seconde sneller dan Oscar [Piastri] en Charles [Leclerc], en drie tienden sneller dan Max [Verstappen], Checo [Perez] en Carlos [Sainz Jr.]."

Pirelli banden "onbegrijpelijk"

Deze ommekeer in snelheid was geen tactische zet van Mercedes, of een verbetering van Russell zelf. Het zou aan de banden liggen, die op onvoorspelbare wijze sneller of langzamer worden. Dit is niet alleen bij Mercedes het geval. “Het is hetzelfde circuit, dezelfde coureur, dezelfde auto. We zijn alleen van een gele band naar een witte band gegaan. Eerlijk gezegd is het eigenlijk onbegrijpelijk dat het zoveel verandert, en het is niet alleen Mercedes. Het is bij elk team en elke coureur. De ene sessie zijn we snel, de volgende niet. Er verandert maar één ding.”

Serieuze gesprekken nodig

Russell, die de Grand Prix van Oostenrijk wist te winnen in 2024, denkt dat de teams met Pirelli om tafel moeten bespreken om te kijken wat er anders kan. De Brit nam geen blad voor de mond. “Het is zwarte magie. Zelfs de mensen die de banden maken snappen de banden niet. We hebben serieuze gesprekken [met Pirelli] nodig over wat er aan de hand is, want we hebben 2000 mensen die zich uit de naad werken om de snelst mogelijke auto af te leveren. 20 ronden lang hadden we een auto die met gemak streed voor de overwinning, 20 andere ronden lang hadden we een auto die niet in de punten zou mogen rijden. Het enige verschil zijn de banden. Dat is echt niet goed genoeg.”

