Voor George Russell en zijn team Mercedes komt er een cruciale periode aan. Het huidige contract loopt momenteel af aan het einde van het seizoen en het is allerminst zeker in welke auto we de Britse coureur volgend jaar zullen zien.

Russell kent een sterke start van het seizoen waarin hij al drie keer het podium heeft gehaald. Dit deed hij op de circuits van Australië, China en Bahrein. Ook eindigde hij tot nu toe elke race in de top 5. Een prima start waarvoor de 27-jarige coureur beloond zou kunnen worden. Maar ondanks de prima reeks resultaten is het de vraag waar hij heen zal gaan. De geruchten vliegen momenteel alle kanten op: Russell zou een tweejarig contract kunnen tekenen met een optie voor een derde jaar extra tegen een bedrag van $30.000.000 per jaar bij zijn huidige werkgever.

Artikel gaat verder onder video

Geruchten zeggen niets

Tegenover Sky UK reageerde Russell op de geruchten: "Geruchten zijn nooit helemaal waar, toch? Als het om geruchten gaat, luister ik er al niet meer naar. Sommige zijn weliswaar redelijk geloofwaardig, maar uiteindelijk zullen we pas in mei of juni over een contract gaan praten." Hiermee spreekt hij de verhalen tegen dat de contractonderhandelingen met Mercedes in een vergevorderd stadium zouden zijn.

Russell geeft zijn blik op huidige contracten in de F1

Ook laat de coureur zich uit over de mogelijke contracten die worden opgesteld in de Formule 1: "Het meest opvallende punt is het aantal coureurs dat een soort langetermijncontract heeft. Ik zeg het op deze manier omdat iedereen ontsnappingsclausules heeft, iedereen heeft clausules die aan prestaties zijn gekoppeld. Als je een driejarig contract hebt, betekent dat niets." Hiermee levert hij een kritisch punt af in verband met de huidige contracten in de hoogste raceklasse. Een meerjarig contract zou tegenwoordig 'nietszeggend' zijn door de clausules.

Toto Wolff heeft veel lof voor Russell

Toto Wolff heeft eerder aangegeven dat hij zeer tevreden is over 'zijn' coureur: "George is een échte Mercedes-rijder, dus we zijn superblij dat hij bij ons in het team zit", zei de teambaas in Shanghai. "Hij was sinds zijn jeugd al bij Mercedes, dus hij heeft echt het 'DNA' van ons ontwikkeld. Ik heb iets waar ik momenteel erg trots op ben en daar gaat mijn gehele focus naartoe."