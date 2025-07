Felix Baumgartner is afgelopen donderdag spijtig overleden. De Red Bull-atleet was een stuntman, skydiver en basejumper die samen met de energiedrankfabrikant allerlei records verbrook. De Oostenrijker was nog maar 56 jaar.

Baumgartner is vooral bekend geworden met het project Red Bull Stratos, waarbij hij vanaf ongeveer 39 kilometer hoogte terug naar de aarde sprong. Hij bereikte een topsnelheid van ongeveer 1358 kilometer per uur en werd op die manier de eerste persoon om door de geluidsbarrière te breken zonder hulp van een motor. Sebastian Vettel reed in Bahrein in 2013 met een speciale helm als eerbetoon aan het succesvolle Stratos-project. Baumgartner was ook een autosportliefhebber. Zo reed hij in de Polo Cup en Scirocco Cup van Volkswagen, voordat hij zich waagde aan de 24 uur van de Nürburgring en 12 uur van Bathurst met een GT3-bolide van Audi. Hij was te gast bij Red Bull Racing en Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi in 2019, waar hij erg onder de indruk was van de coureur die zich nu een viervoudig wereldkampioen mag noemen.

Statement van Red Bull

Helaas is Baumgartner overleden in Porto Sant'Elpidio, Italië. Hij was aan het paragliden, toen hij tijdens de vlucht onwel werd. "We zijn geschokt en beduusd door verdriet na het verschrikkelijke nieuws van onze oude vriend Felix Baumgartner", liet Red Bull in een statement weten. "Felix was 'geboren om te vliegen' en was vastbesloten om de grenzen te verleggen. Hij was ook slim, professioneel, grondig en een pietje-precies, en liet nooit iets aan het toeval over. Hij was gul, besteedde veel tijd aan hulp en inspireerde zoveel mensen. Wij zullen aan Felix denken als een bijzonder mens, die veel waarde hechtte aan zijn familie en vrienden, aan wie wij ons oprechte medeleven betuigen. Felix, we zullen je enorm missen."

