De toekomst van de Red Bull-coureurs Yuki Tsunoda, Isack Hadjar, Liam Lawson en Arvid Lindblad licht onder een vergrootglas zolang er een kans is dat Max Verstappen vertrekt na 2025. Tsunoda zou in ieder geval in 2026 al niet meer hoeven te rekenen op een zitje bij Red Bull.

Dit weet Auto, Motor und Sport te melden. "Het is hoogst onwaarschijnlijk dat Red Bull in 2026 opnieuw kiest voor Tsunoda. Dat komt enerzijds door zijn matige prestaties en anderzijds omdat hij een protegé van Honda is." Honda gaat vanaf 2026 de motoren van Aston Martin leveren en Red Bull zit dan niet meer 'vast' aan Tsunoda en zijn banden met Honda. Een overstap naar Aston Martin is iets wat in de geruchten al vaak langs is gekomen.

'Bij vertrek Verstappen ontstaat horrorscenario voor Red Bull'

Lindblad wacht ondertussen als groot talent geduldig op zijn kans in F1. Dat die kans in 2026 gaat komen, lijkt groot te zijn. De vraag is alleen of dit bij Racing Bulls of direct bij Red Bull gaat zijn. Zeker bij een vertrek van Verstappen is het tweede scenario realistisch. "Hoewel het mogelijk is dat hij in 2026 al bij Red Bull instapt, lijkt het logischer dat hij eerst bij Racing Bulls wordt ondergebracht. Het horrorscenario zou uiteraard een vertrek van Max Verstappen zijn. Na het ontslag van Horner is het nog allerminst zeker of de Nederlander in 2026 nog voor Red Bull rijdt."

Situatie van Lawson bij Red Bull

Lawson, die begin 2024 zijn kans kreeg bij Red Bull, deze niet pakte en vervolgens bij Racing Bulls ook nog zoekende is, zou volgens AMuS in 2026 wel onderdeel van Red Bull blijven. "Lawson had tijd nodig om na zijn degradatie weer op niveau te komen. De 23-jarige laat de laatste tijd weer een stijgende lijn zien. Naar verluidt zal Lawson ook in 2026 onderdeel blijven van het Red Bull-rijdersprogramma. De kans dat hij opnieuw wordt gepromoveerd, is echter klein."

