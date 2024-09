Jos Verstappen hoopt dat Red Bull Racing gelijk heeft met de positieve uitspraken over verbeteringen voor zijn zoon Max Verstappen, maar waarschuwt dat het kampioenschap nog allesbehalve beslist is en het team hard aan het werk moet om te voorkomen dat een vierde kampioenschap op rij niet misgelopen wordt.

In gesprek met RaceXpress zegt Jos Verstappen dat hij wil afwachten of alle positiviteit vanuit het team over een oplossing voor de problemen daadwerkelijk op waarheid berust zijn. De Nederlander hoopt dat het klopt voor zijn zoon, maar wil eerst bewijs zien in de vorm van prestaties en resultaten. "We gaan het zien, ik wil de resultaten zien en dan kan ik je een antwoord geven. Het gaat natuurlijk niet zo lekker de laatste tijd, dus het is hopen dat ze het een beetje kunnen omkeren en een goed resultaat kunnen behalen."

Jos Verstappen wil met zoon Max nog steeds vooral winnen

Volgens Jos Verstappen hoeft er niet over getwijfeld te worden dat het doel van Max Verstappen nog steeds hetzelfde is: winnen. "Ja, altijd. Natuurlijk wil je winnen. Zeker als je kijkt naar hoe het aan het begin van het seizoen ging en naar hoe het nu gaat, dan hebben ze het behoorlijk verkloot." Of dat dit seizoen ook nog vaak gaat lukken, is nog maar de vraag gezien de huidige situatie en ontwikkelingen bij het team.

Jos Verstappen ziet gevecht om kampioenschap nog spannend worden

Volgens Jos Verstappen is de voorsprong van zijn zoon op Lando Norris, 59 punten, nog allesbehalve groot genoeg om te zeggen dat de titel van Verstappen niet in gevaar is. "Er hoeft maar iets te gebeuren en het is weer heel spannend. Er zijn natuurlijk nog zeven wedstrijden en nog meer dan tweehonderd punten te verdienen, ook met die sprintraces. Dus je moet nu gaan opletten, de resultaten moeten toch gaan komen."

