Nu de kans groot lijkt te zijn dat Liam Lawson volgend seizoen en wellicht zelfs al dit seizoen bij Visa Cash App RB het tweede stoeltje gaat veroveren, is het alleen nog de vraag wie in 2025 de tweede coureur van Kick Sauber gaat zijn. Dit vraagstuk lijkt nu ook bijna opgelost te zijn.

Dit weet het Zwitserse Blick dit weekend te melden. Sauber gaat vanaf 2026 samenwerken met Audi, dat de motoren in het nieuwe tijdperk gaat leveren. Dit is dan ook de voornaamste reden dat Nico Hülkenberg al is aangekondigd voor 2025 en daarna, als Duitse coureur. Toch moet het team ook nog het tweede stoeltje invullen. Daar waren, zover via de geruchten duidelijk werd, vier en zelfs vijf opties voor. De huidige coureurs, Zhou Guanyu en Valtteri Bottas, zaten daarbij. Toch werden er ook drie jonge coureurs genoemd.

Kiest Sauber voor jonge of oude coureur in 2025?

Naast Bottas en Zhou, werden reservecoureur Theo Pourchaire en F2-coureur Gabriel Bortoleto, al F3-kampioen en momenteel ook bovenaan in F2, genoemd als opties. Pourchaire is al onderdeel van Sauber, terwijl Bortoleto sinds vorig jaar onderdeel is van McLaren. De laatste tijd werd echter ook de naam van Franco Colapinto genoemd, de coureur van Williams die twee weekenden op rij al indruk maakt als vervanger van Logan Sargeant en waarvoor volgend jaar bij Williams geen plek is na de komst van Carlos Sainz. Williams zelfs stelde al dat het open zou staan voor een overstap van Colapinto naar Sauber om hem vlieguren te laten maken.

Sauber kiest voor....

Toch zou volgens Blick de keuze niet op een jonge coureur zijn gevallen voor 2025. Volgens de site zou een teambaas tussen VT1 en VT2 op vrijdag hebben onthuld dat Bottas in 2025 terug zal keren bij Kick Sauber. "Weet je dat Bottas opnieuw voor een jaar heeft getekend?”, vroeg een teambaas in Singapore vrijdag tijdens de trainingspauze aan Blick. En deze succesvolle man is te vertrouwen met zulke indiscreties. Hij had Blick in Montreal 2022 al in vertrouwen genomen dat Audi een samenwerking aanging met Sauber. Vijf maanden later werd de door Blick verspreide deal officieel – ondanks vele ontkenningen." Voor hoeveel jaren de deal zou zijn en wanneer het officieel bekendgemaakt gaat worden, dat is nog niet duidelijk.