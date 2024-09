Robert Doornbos, voormalig F1-coureur, stelt dat de problemen bij Red Bull Racing het team de kop beginnen te kosten en invloed gaan hebben op de upgrades van het team en dus ook op Max Verstappen. Dit komt volgens bronnen van de Nederlander vooral door een specifieke oorzaak.

In het Ziggo Sport Race Café stelt Doornbos na de vrijdag in Singapore dat Red Bull niet in de buurt zit van de topteams. "Je bent eigenlijk het vijfde team, maar vorig jaar hadden ze alles gewonnen toen ze hier aankwamen, en toen kwalificeerde Max zich als elfde. Hij kwam er niet aan te pas, en met een goede strategie werd hij nog vijfde." Volgens Doornbos heeft Red Bull het lastig, iets wat al in Bakoe begon. Ondanks dat de setup sindsdien aangepast is, zijn de problemen nog steeds daar. "Het is wel shocking, want Max klaagde over de low speed bumps in Bakoe. Het leek wel een kart, hij kon gewoon niet insturen. Hier heb je meer hobbels, dus ze hebben gezorgd dat die auto daar beter overheen moet kunnen gaan, maar dat resulteert dus in complete onbalans, en een slechte afstelling. Ze gebruiken dan zachtere vering, en zetten de auto hoger. Hoe hoger je de auto zet, hoe minder je aerodynamisch gezien aan de vloer hebt. Dat is allemaal niet ideaal. Dit zijn wel signalen, dat je geen downforce hebt in de remzone."

Doornbos ziet kosten door crash Pérez oplopen bij Red Bull

Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, stelde al dat de crash van Sergio Pérez in Bakoe voor veel schade zorgde en invloed kon hebben op de upgrades die het team dit seizoen eventueel nog wilde brengen. Doornbos stelt dat die problemen daadwerkelijk beginnen toe te nemen. "Ik hoorde van vogeltjes bij het team, dat het toch wel een ding begint te worden bij het team met die schade. Die upgrades, die ze voor ogen hadden... We moeten niet vergeten, dat Sergio Pérez meer dan vier miljoen aan schade heeft gereden. Hij zit daarmee omgerekend op bijna vijf procent van het totale budget. De ontwikkelingskosten zitten bij dat totale budget. In Monaco reed hij alleen al meer dan 1,2 miljoen aan schade. Die klapper in Bakoe was ook een harde. Dat is gewoon beton, dus je vouwt die auto helemaal op. Het zijn geen bandenstapels. Het telt allemaal op, en dit zorgt voor grote problemen in de organisatie. Die schade moet betaald worden, en het gaat dus gewoon van je budget af."

Doornbos ziet Verstappen nog steeds wereldkampioen worden

Volgens Doornbos hoeft Verstappen zich echter geen zorgen te maken over de wereldtitel. Dit komt volgens de Nederlander vooral door zijn sterke start van het seizoen. "In die eerste negen races heeft Verstappen zijn kampioenschap gewonnen. Ik mag hopen dat ze [McLaren] het niet meer over de teamorders gaan hebben dit seizoen. Je hebt Oscar Piastri, toekomstig wereldkampioen, in de auto. Hij heeft een foutloos weekend afgeleverd. Dat heb ik nog niemand zien doen dit seizoen, behalve Max Verstappen."