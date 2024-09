De kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Singapore gaat vandaag, op zaterdag 21 september, verreden worden. Charles Leclerc en Lando Norris waren het snelst in de vrije trainingen. Kunnen Max Verstappen en Red Bull Racing iets vinden om het gat te dichten?

Het Marina Bay Street Circuit staat sinds 2008 op de kalender van de Formule 1, maar de Grand Prix van Singapore werd eerder al van 1966 tot en met 1973 verreden op het Thomson Road Circuit als een Formule Libre-race. Graeme Lawrence was daar het meest succesvol met drie overwinningen, eerst met een McLaren, daarna met een Ferrari en een Brabham. De configuratie van het stratencircuit waarop de koningsklasse tegenwoordig racet, heeft een lengte van 4,940 kilometer. Het ronderecord staat op naam van Lewis Hamilton met een tijd van 1:35.867 in 2023. Singapore was de eerste nachtrace ooit op de F1-kalender en ook dit weekend zullen de kwalificatie en de zondagswedstrijd weer in het donker verreden worden.

VT3 en kwalificatie

Leclerc was het snelst tijdens de eerste vrije training met een 1:31.763, op de voet gevolgd door Norris. Achter de andere Ferrari van Carlos Sainz vonden we Verstappen op de vierde plek, drie tienden boven de tijd van Leclerc. Norris en Leclerc wisselden van positie in de tweede vrije training en verbeterden allebei met een seconde. Verstappen was daar niet toe in staat en bleef met zijn RB20 steken op P15.

In de ochtend is er een dreiging van onweersbuien, maar de kans op regen vermindert in de middag. Het lijkt er dus op dat we een droge kwalificatie tegemoet gaan.

De eerste actie op de baan zal de kwalificatie van de Porsche Carrera Cup Asia zijn. Daarna gaan de dames van de F1 Academy de baan op voor de eerste race van het weekend, alvorens de Carrera Cup-deelnemers het gaan uitvechten op het Marina Bay-stratencircuit. De eerste sessie van de Formule 1 is de derde vrije training. Deze staat gepland voor 11:30 uur Nederlandse tijd en zal tot 12:30 uur duren. Na VT3 krijgen de fans de tijd om de pitstraat te bezoeken. De kwalificatie van de Formule 1 begint om 15:00 uur Nederlandse tijd. Na Q1 van 18 minuten, Q2 van 15 minuten en Q3 van 12 minuten weten we wie de pole position heeft voor de Grand Prix van Singapore.

