Red Bull Racing zat er tijdens de eerste twee vrije trainingen voor de F1 Grand Prix van Singapore totaal niet bij. Helmut Marko was negatief verrast en noemt het zelfs onacceptabel en zorgwekkend. Lando Norris lijkt ook dit weekend weer veel kans te maken op Max Verstappen in te lopen in het kampioenschap.

Het is op de vrijdag duidelijk geworden dat de RB20 zich totaal niet thuis voelt op het Marina Bay-stratencircuit. Charles Leclerc was het snelst tijdens VT1 met een 1:31.763, nog geen tiende onder de tijd van Norris. De problemen van de Red Bull vielen nog niet op, aangezien Verstappen vierde werd vlak voor Yuki Tsunoda. De koplopers verbeterden in VT2 echter met een volle seconde. Norris stond bovenaan met een 1:30.727, 0.057 seconden voor Leclerc. Tsunoda en de andere coureur van het Red Bull-zusterteam, Daniel Ricciardo, werden indrukwekkend vierde en zesde, respectievelijk. En Verstappen? Die kwam niet verder dan P15 tussen Lance Stroll en Franco Colapinto. Sergio Pérez deed het met de achtste stek dan nog iets beter.

Negatief verrast

"Niks werkt. Op de auto van Max werkt helemaal niks. Op zowel de soft als ook op de harde band had hij totaal geen grip en balans", begon Marko in gesprek met de Nederlandse tak van Motorsport.com. "Op dit moment zou ik zeggen dat het erg zorgwekkend is. We moeten echt drastische dingen proberen. Laten we zien wat we nog kunnen doen." De aangepaste vloer leek de Red Bull competitief te maken, zoals Pérez in Azerbeidzjan liet zien. "Ik ben dan ook negatief verrast", aldus de 81-jarige Oostenrijker, die verder bevestigde dat de motor ook niet was teruggedraaid en dat dus ook geen reden was voor de snelheid die ze missen.

Onacceptabel

VCARB lijkt op onverklaarbare wijze de smaak wel goed te pakken. "Ik weet niet hoe dat kan. Vooral niet na Bakoe, aangezien ze helemaal geen nieuwe onderdelen hebben meegenomen naar deze race. We moeten zien hoe het verder gaat. Yuki was ongelooflijk snel op de harde banden." Marko wil dat de engineers van Red Bull zo snel mogelijk met oplossingen komen in plaats van wachten tot de winterstop. "Nee, dat kunnen we niet accepteren. We moeten de dingen voor elkaar krijgen zodat we competitiever worden. Ik heb net gekeken en onze pace was hetzelfde als [Franco] Colapinto." De hoofdadviseur zei eerder deze maand al meermaals dat ze tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten de gewenste vooruitgang zullen boeken. "Het zal wel moeten", sloot Marko af, vrezend dat die stap in goede richting mogelijk niet gaat komen.

