De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) heeft het achtervleugeltrucje van McLaren onderzocht en heeft tijdens de F1 Grand Prix van Singapore besloten dat het onderdeel aangepast moet worden. De renstal uit Woking heeft hierop gereageerd met een statement.

Na afloop van de Formule 1-race op de straten van Bakoe, die Oscar Piastri won door Charles Leclerc te verslaan, kwamen er beelden uit waarin een trucje van McLaren was te zien. De uiteindes van de flap van de achtervleugel gingen open op het rechte stuk, waardoor de MCL38 iets harder kon lopen op het lange rechte stuk. Het ging om dezelfde flap die ook opengaat wanneer de DRS is geactiveerd. De protesten van Red Bull Racing, evenals de commotie op social media, hebben gewerkt: de FIA besloot op deze vrijdag, tussen de twee trainingen in Singapore, dat McLaren de achtervleugel moet aanpassen.

Statement van McLaren

Helmut Marko is blij met de uitspraak van de FIA. "We hebben drie maal geprotesteerd tegen de achtervleugel van McLaren. Vandaag heeft de FIA een zeer correcte beslissing genomen. De achtervleugel van McLaren is niet toegestaan", zei de hoofdadviseur van Red Bull tegenover ORF. Helemaal tevreden is hij nog niet. Marko vindt dat er naar nóg een onderdeel moet worden onderzocht: "Nu is het tijd om naar de voorvleugel te kijken." Het team waar Max Verstappen voor uitkomt, vindt dat deze ook teveel 'flext'.

McLaren heeft nu gereageerd op het besluit van de FIA. "Ondanks dat onze Bakoe-achtervleugel aan de reglementen voldoet en alle FIA-deflectietests doorstaat, heeft McLaren proactief aangeboden om kleine aanpassingen te maken aan de vleugel na gesprekken met de FIA", klinkt het in een statement. "We verwachten wel dat de FIA soortgelijke gesprekken zal voeren met de andere teams betreffende de legaliteit van hun achtervleugels."

