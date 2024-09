Het gedoe rondom de vermeende illegale achtervleugel van het team van McLaren heeft zijn kookpunt bereikt: de FIA heeft namelijk gevraagd aan het Britse team om de flexende achtervleugel achterop de wagen aan te passen, zo weten diverse media te melden vanuit Singapore. Groot nieuws, dus.

De achtervleugels van McLaren kwamen in de schijnwerpers te staan tijdens het raceweekend in Bakoe. Op televisiebeelden was te zien hoe het bovenste element van de achtervleugel bij een hoge snelheid op het rechte stuk iets boog, waardoor er een soort spleetopening ontstond. Dit vermindert de luchtweerstand en verhoogt de topsnelheid. Het heeft zodoende - weliswaar in mindere mate - hetzelfde effect als de DRS. De flexi-achtervleugels van McLaren kregen dan ook al snel de term 'mini-DRS'. De concurrentie stapte naar de FIA en eiste opheldering over de situatie. De autosportbond zei vervolgens te gaan kijken of maatregelen jegens McLaren nodig zijn.

Achtervleugel niet illegaal, wel aanpassen

Vanuit Singapore weten nu verschillende media, zoals Motorsport.com, te bevestigen dat de FIA heeft ingegrepen door McLaren te vragen om de achtervleugel aan te passen. Volgens de berichtgeving zou de mini-DRS wel gewoon binnen de regelgeving van het motorsportorgaan passen en dus officieel niet illegaal zijn. Toch heeft men vanuit de FIA na de storm aan controverse gevraagd aan het team van McLaren om de vleugel aan te passen. Dit zou mede zijn om een storm aan teams te voorkomen die - als de vleugel zou mogen blijven - zouden gaan proberen om op allerlei manieren loopholes in de regelgeving te vinden. Zoals het er nu naar uit ziet, moet het team dus de achtervleugel op last van de FIA aanpassen.

