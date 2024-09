Red Bull Racing staat niet langer bovenaan in het constructeurskampioenschap van de Formule 1. McLaren heeft de eerste positie afgepakt na de overwinning van Oscar Piastri in Azerbeidzjan. De MCL38 loopt mede dankzij een nieuwe, flexibele achtervleugel erg hard vergeleken met rivalen Red Bull en Ferrari.

McLaren, en ook Mercedes, lagen al onder de loep vanwege een flexibele voorvleugel. Christian Horner moedigde de FIA aan om te reageren. "Alle voorvleugels voldoen momenteel aan de regelgeving van 2024", klonk het vanuit de autosportbond echter. Er zal dus niet worden ingegrepen, hoe graag de Red Bull-teambaas dat ook had gewild. Een flexibele voorvleugel levert een aerodynamisch voordeel op, omdat wanneer de flap van de voorvleugel steil omhoog staat, dan vangt deze meer lucht op. Deze luchtweerstand zorgt ervoor dat de balans wat meer naar voren gaat, waardoor de auto sneller door de bochten kan. Ligt de flap van de voorvleugel als een plat vlak omlaag, dan vangt deze dus minder lucht op, en minder weerstand betekent een hogere topsnelheid.

Mini-DRS

Naast een flexibele voorvleugel lijkt McLaren nu ook een flexibele achtervleugel te hebben. Dat is op de beelden hier goed te zien aan boord bij Piastri in Bakoe. Naar verluidt is deze achtervleugel misschien zelfs al in België geïntroduceerd. De twee uiterste punten van de flap komen op het rechte stuk omhoog, waardoor de McLaren minder downforce maar meer topsnelheid kan generen. Men noemt het zelfs de 'mini-DRS', omdat het om dezelfde flap gaat als wanneer de DRS is geactiveerd. Dit kan de reden zijn waarom Charles Leclerc met de DRS van zijn Ferrari alsnog niet voorbij Piastri kon, toen hij nog wel de snelheid had om de uiteindelijke winnaar bij te houden.

© IMAGO x GPFans

Technisch reglement

Het openen van deze DRS-flap zonder dat de DRS geactiveerd is of mag worden, zou in overtreding kunnen zijn van het technisch reglement dat door de FIA is opgesteld. In artikel 3.10.10.c staat dat "er geen relatieve beweging mag zijn tussen de samenstellende delen van het DRS-bodywork". Artikel 3.10.10.g is er vervolgens nog duidelijker in: "Enige wijziging van de invalshoek van het bovenste gesloten gedeelte [de DRS-flap] mag uitsluitend door directe invoer van de coureur worden geactiveerd en uitsluitend worden aangestuurd met behulp van de in artikel 8.3 genoemde besturingselektronica."

Dat betekent dat de achtervleugel dus alleen open mag, wanneer de coureur op het DRS-knopje op het stuur drukt. In het geval van de McLaren MCL38 gaat deze ook deels open puur door het 'flexen'. Dat zou in overtreding kunnen zijn van de bovengenoemde regels. Het technisch reglement te buiten gaan resulteert altijd automatisch in een diskwalificatie, als de FIA ziet dat een team een illegaal onderdeel heeft of een illegale, technische actie uithaalt - denk bijvoorbeeld aan de rijhoogte van de Mercedes van George Russell in België of het brandstofverbruik van de Alpine van Pierre Gasly in de kwalificatie afgelopen weekend.

Er was al een statement uitgebracht betreffende de flexibele voorvleugel, maar gaat de autosportbond ook reageren op de flexibele achtervleugel? Moet McLaren de achtervleugel aanpassen om een diskwalificatie in de toekomst te voorkomen? Dat moeten we afwachten...

