Lando Norris en McLaren zijn weer helemaal opgebloeid en hebben nu een duidelijk doel voor ogen: wereldkampioen worden. Bij de constructeurs staan ze sinds de Grand Prix van Azerbeidzjan aan kop, maar in het coureursklassement moet nog een inhaalslag gemaakt worden. Norris zegt echter niet meer zo bezig te zijn met Red Bull, want de bedreiging ligt elders volgens hem.

In Azerbeidzjan wist Oscar Piastri de overwinning te pakken en ging Norris - na een dramatische kwalificatie - knap van de vijftiende- richting de vierde positie. Daarmee eindigde hij zelfs voor Max Verstappen, die veel verder naar voren was gestart. McLaren blaakt dan ook van het zelfvertrouwen - en terecht. De Britse renstal is immers de nieuwe aanvoerder van het klassement bij de constructeurs. De voorsprong op Red Bull bedraagt 20 punten. Verstappen en Christian Horner lieten al weten vastberaden te zijn de aanval weer in te zetten, maar Norris ziet Verstappen en co. nu niet als voornaamste bedreiging.

Niet Verstappen maar andere coureurs zetten McLaren onder druk

Volgens Norris is het niet Verstappen die hem momenteel onder druk zet. "Carlos Sainz en Leclerc hebben goed gepresteerd en zetten ons onder druk", zo liet hij weten bij de microfoon van Sky Sports. Al in aanloop naar Monza wist Norris dat hij en zijn team niet zozeer meer naar het kwakkelende Red Bull moesten kijken. Ferrari is het tweede team volgens hem op dit moment. "In aanloop naar de drie races in Monza, Bakoe en Singapore, wisten we dat Ferrari onze voornaamste concurrent zou zijn", aldus de Brit.

Norris maakt zich meer zorgen om Ferrari dan om Red Bull

Wat betreft het kampioenschap bij de constructeurs, ziet Norris het team van Verstappen dan ook niet als grootste bedreiging, ondanks het feit dat het gat maar 20 punten is. Ferrari lijkt op dit moment onze grootste concurrent. Als we kijken naar de constructeurstitel, maken we ons waarschijnlijk meer zorgen om Ferrari dan om Red Bull", aldus Norris. Ferrari ligt momenteel 51 punten achter op McLaren.