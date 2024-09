McLaren heeft de leiding in het constructeurskampioenschap afgepakt van Red Bull Racing dankzij de overwinning van Oscar Piastri en de inhaalrace van Lando Norris in de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan. En de laatste keer dat McLaren eerste lag, is al een hele poos geleden.

Charles Leclerc mocht de race op het stratencircuit van Bakoe vanaf de pole beginnen, maar hij werd na de pitstops ingehaald door Piastri. De twee koplopers pushten elkaar tot het uiterste en het was de laatstgenoemde die zegevierde. Sergio Pérez en Carlos Sainz konden zich in de slotfase ook mengen in het gevecht, maar zij eindigden allebei in de muur met een forse impact. Red Bull Racing kon zich dit puntenverlies van 'Checo' niet veroorloven. Ondertussen reed Norris knap van P15 naar P4 en kwam één positie voor Max Verstappen bij het zwart-witgeblokt aan.

Australië 2014

McLaren kwam in Azerbeidzjan aan met een achterstand van 8 punten op Red Bull Racing, maar de renstal uit Woking heeft dit om kunnen draaien naar een voorsprong van 20 punten. Piastri sleepte 25 punten binnen met de overwinning en Norris 13, aangezien hij de snelste ronde had gereden. De energiedrankfabrikant kwam niet verder dan de 10 punten van Verstappen vandaag.

De laatste keer dat McLaren bovenaan stond bij de constructeurs was in 2014. Kevin Magnussen en Jenson Button werden als tweede en derde geklasseerd tijdens de seizoensopener in Melbourne na de diskwalificatie van thuisheld en toenmalig Red Bull-coureur Daniel Ricciardo. Dat waren de enige podiumposities die McLaren dat jaar zou verdienen. Ze verloren de leiding in de tussenstand bij de volgende race in Maleisië aan het dominante Mercedes. Dat was 3822 dagen geleden.

McLaren hoopt dit seizoen voor het eerst wereldkampioen bij de constructeurs te worden sinds 1998, toen Mika Häkkinen en David Coulthard voor het team uitkwamen. Ze scoorden met Lewis Hamilton en Fernando Alonso wel de meeste punten in 2007, maar ze werden uit de eindstand geschrapt als straf voor Spygate.

McLaren verdient dit

"We hadden niet verwacht als vierde te finishen, dus ik ben erg blij met het resultaat van vandaag", vertelde Norris, die voor 53% verantwoordelijk is voor de totale punten van McLaren, tegenover DAZN. "Ik ben ook blij met de snelheid die we vandaag hadden en dat Oscar kon winnen. Dit is een prima resultaat en als kers op de taart leiden we nu het wereldkampioenschap bij de constructeurs. Het is voor het eerst in zo'n lange tijd dat McLaren aan de leiding gaat. Om daar deel van uit te maken en er een kleine rol in te spelen is fantastisch. Ik ben ontzettend blij voor het team, want ze verdienen dit ook. Ze werken hard. We vingen het seizoen aan als de op drie of vier na snelste, maar nu zijn wij het snelst. Blij met het weekend zelf ben ik niet, maar over het algemeen ben ik dat wel."

