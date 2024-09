Lando Norris kende geen perfect weekend in Azerbeidzjan, maar wist uiteindelijk wel vóór titelrivaal Max Verstappen te finishen op zondag. Hierdoor liep hij minimaal in op de Nederlander in het wereldkampioenschap. Het had meer kunnen en misschien wel moeten zijn, maar Norris is niet geheel ontevreden, zo liet hij na afloop van de Grand Prix weten.

Een vierde plek was uiteindelijk wat Norris mee naar huis nam uit de Grand Prix van Azerbeidzjan. En dat terwijl hij vanaf de vijftiende positie moest starten. Een uitstekend resultaat, maar met in het achterhoofd dat de kwalificatie op zaterdag werd verprutst, was het geen perfect weekend voor de Brit. Verstappen begon als zesde aan de race en eindigde - mede door de crash in de slotfase - als vijfde. Hierdoor ontving hij aan het einde van de rit twee punten minder dan Norris. Dit werden er uiteindelijk drie omdat Norris ook nog een punt voor de snelste raceronde ontving. De McLaren-coureur moet nu nog 59 punten zien goed te maken in de resterende races.

Verstappen had geen slechte auto volgens Norris

Norris was in Azerbeidzjan wederom duidelijk sneller dan de Red Bull van Verstappen, maar hij wil niet zeggen dat zijn concurrent een slechte auto tot zijn beschikking had in Bakoe. Norris wijst daarbij naar Sergio Pérez, die de snelheid duidelijk wel had vandaag, maar ongelukkig crashte in de slotfase. "Sergio was heel snel", zo begint Norris na afloop bij de pers. "De auto is duidelijk geen slechte auto, al is hij misschien moeilijk te besturen, iets wat wij de afgelopen maanden ook hebben gehad. Ze worstelen nu een paar weekenden op rij. Vandaag waren we in de positie hier voordeel uit te halen en dat deden we door Max te finishen en dat was perfect."

Norris had meer willen uitlopen op Verstappen in Bakoe

De teleurstellende kwalificatie van zaterdag blijft Norris nog wel dwarszitten, zo geeft hij toe. "We hadden geluk met die crash [van Pérez en Sainz, red.], maar dat Oscar [Piastri] de zege pakt, maakt het frustrerend, want gisteren was verschrikkelijk. Het was oneerlijk op sportief vlak en het verpeste mijn weekend, wat klote is als je voor het wereldkampioenschap vecht. Ik had een beter resultaat kunnen halen, maar als ik kijk naar dat ik vandaag het maximale eruit heb gehaald, mag ik zeggen dat het goed was, dus ik ben blij", aldus Norris.

