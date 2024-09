Social media reageert op mogelijke straf Verstappen in Baku: 'Diskwalificatie in mijn ogen'

Max Verstappen kende wederom een teleurstellende race in Azerbeidzjan, maar mogelijk wordt het resultaat nog verder negatief beïnvloed door de FIA. De stewards doen momenteel onderzoek naar Verstappen, die achter de safety car andere auto's zou hebben ingehaald na het passeren van de finishlijn. Op social media wordt er al druk gespeculeerd over een mogelijke straf.

In de slotfase van de race gingen Sergio Pérez en Carlos Sainz hard de muur in, nadat ze in gevecht waren om de tweede en derde positie. De twee raakten elkaar en klapten in het beton. De safety car werd de baan opgestuurd en uiteindelijk werd de race ook afgevlagd achter de Aston Martin. Na het passeren van de finishlijn was de race voorbij, maar de safety car-situatie nog niet opgeheven. Verstappen haalde echter meerdere auto's in en dat is tegen de regels. De stewards riepen hem dan ook op het matje en stelde een onderzoek in. De Nederlander wordt zeer waarschijnlijk gestraft, maar hoe zwaar, is nog even afwachten. Op social media wordt er al druk gesproken over een mogelijke straf voor de kwakkelende wereldkampioen.

FIA dreigt Verstappen te straffen in Azerbeidzjan

Verstappen finishte zo'n acht seconden voor Fernando Alonso, dus als de stewards besluiten een tien seconden tijdstraf uit te delen, verliest de Red Bull-coureur een extra positie. En dat zou balen zijn, want Verstappen heeft de punten hard nodig nu hij wordt opgejaagd door Norris, die overigens in Bakoe ook voor hem finishte. De stewards kunnen echter ook over hun hart strijken en een reprimande of vijf seconden tijdstraf uitdelen. Dit zou Verstappen geen pijn doen. Op social media hoopt menigeen dat de FIA hard gaat oordelen en sommigen eisen zelfs een diskwalificatie, al lijkt dat totaal niet aan de orde. Hieronder een greep uit de reacties.

