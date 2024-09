De FIA is een onderzoek gestart naar de flexi-achtervleugels van McLaren, die mogelijk een soort mini DRS-effect teweeg brengen bij de auto's van Lando Norris en Oscar Piastri. De FIA overweegt maatregelen, maar wil eerst het 'bewijs' bekijken in de vorm van beelden afkomstig uit de Grand Prix van Azerbeidzjan.

De achtervleugels van McLaren kwamen in de schijnwerpers te staan tijdens het raceweekend in Bakoe. Op televisiebeelden was te zien hoe het bovenste element van de achtervleugel bij een hoge snelheid op het rechte stuk iets boog, waardoor er een soort spleetopening ontstond. Dit vermindert de luchtweerstand en verhoogt de topsnelheid. Het heeft zodoende - weliswaar in mindere mate - hetzelfde effect als de DRS. De flexi-achtervleugels van McLaren kregen dan ook al snel de term 'mini-DRS'. De concurrentie stapte naar de FIA en eiste opheldering over de situatie. De autosportbond zegt nu te gaan kijken of maatregelen jegens McLaren nodig zijn.

FIA start onderzoek naar flexi-vleugel McLaren

De FIA heeft in aanloop naar de Grand Prix van Singapore, die dit weekend op het programma staat in de Formule 1, laten weten 'bewijs' te verzamelen om te kunnen concluderen of het foefje van McLaren tegen de regels is - of niet. "De FIA ​​houdt nauwlettend toezicht op de flexibiliteit van de carrosserie van alle auto's en behoudt zich het recht voor om teams te verzoeken om op elk moment tijdens het seizoen aanpassingen door te voeren", zo klinkt het in een verklaring volgens Motorsport.com. De achtervleugel van McLaren zou echter wel de verplichte tests van de FIA omtrent het doorbuigen hebben doorstaan.

Heeft McLaren FIA-test om de tuin geleid?

De vraag is echter niet of de vleugel per se te veel doorbuigt, maar meer de manier waarop deze doorbuigt. De spleet die ontstaat heeft namelijk een soort mini-DRS-effect en de vraag is of dit in strijd is met de richtlijnen van de FIA ​​met betrekking tot wat als acceptabele buiging wordt beschouwd. Mocht de FIA concluderen dat McLaren te ver is gegaan of opzettelijk de boel heeft misleid, dan kunnen er maatregelen volgen. De concurrentie kijkt dan ook met bovengemiddelde interesse naar het lopende onderzoek van de autosportbond. “De FIA ​​is momenteel bezig met het beoordelen van gegevens en aanvullend bewijsmateriaal dat naar voren is gekomen tijdens de GP van Bakoe", klinkt het.