Williams-teambaas James Vowles is naar eigen zeggen bereid om te kijken naar de mogelijkheden voor Franco Colapinto om in 2025 voor het team van Kick Sauber uit te komen, omdat "je goede coureurs altijd moet laten racen."

Een aantal weken geleden hadden veel Formule 1-fans waarschijnlijk nog nooit van de naam Franco Colapinto gehoord, maar de 21-jarige Argentijn is in hoog tempo naam voor zichzelf aan het maken. Colapinto werd na de Grand Prix van Zandvoort door Williams uit het Formule 2-seizoen getrokken, om het seizoen in de Formule 1 af te maken als de vervanger van de ontslagen Logan Sargeant. En dat was een gouden zet, zo bleek al snel.

Colapinto maakt indruk

In zijn allereerste kwalificatie ooit in de Formule 1 bleef Colapinto steken op de achttiende startplaats voor de Grand Prix van Monza, om vervolgens op zondag op indrukwekkende wijze naar de twaalfde plaats te rijden. In de onverbiddelijke straten van Bakoe kwalificeerde hij zich afgelopen zaterdag vervolgens als negende. Een zeer indrukwekkend resultaat, omdat hij zich daarmee voor zijn ervaren teammaat Alexander Albon plaatste. In de race kwam Colapinto als achtste over de streep en scoorde hij belangrijke punten voor het team.

In 2025 op de grid?

"In twee races tijd heeft hij aan de wereld laten zien dat hij een plekje in de Formule 1 verdiend", vertelt James Vowles in gesprek met Autosport. Williams zelf heeft echter geen plek volgend seizoen, want Carlos Sainz werd eerder al binnengehaald. De teambaas is daarom bereid Colapinto elders te laten rijden: "Ik heb er altijd heilig in geloofd dat je goede coureurs moet laten racen, dus we zullen zien of we een manier kunnen vinden om met Audi samen te werken. Dat is waar ik op doelde voor volgend jaar. We zullen zien hoe uit uitpakt, want onze line-up ligt al vast. Ik denk nog altijd dat dat de juiste line-up is voor Williams, terwijl we groeien en kampioenschapsmateriaal worden.

