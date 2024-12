Liam Lawson blijkt in 2021 al zijn debuut te hebben gemaakt bij Red Bull Racing in de Formule 1 - althans, zijn schoenen dan. Max Verstappen had een paar van de Nieuw-Zeelander aangetrokken en de schoenen trokken toevallig de aandacht door een akelige crash.

Lawson zal volgend jaar voor Red Bull Racing rijden in de Formule 1, nadat hij er slechts elf Grands Prix op heeft zitten bij zusterteam VCARB. Hij viel halverwege 2023 in voor Daniel Ricciardo die zijn middenhandsbeentje had gebroken tijdens de vrije trainingen op Zandvoort. Lawson mocht in de slotfase van het afgelopen seizoen opnieuw meedoen, omdat Red Bull geen toekomst meer zag in Ricciardo. Dat geldt nu ook voor Sergio Pérez. 'Checo' was vier jaar lang de ploegmaat van Verstappen, maar lag onder vuur vanwege zijn teleurstellende resultaten in 2024. Lawson heeft de promotie gekregen en zal dus uitkomen voor het hoofdteam van de energiedrankfabrikant.

Klapband

Verstappen kon in 2021 voor het eerst meestrijden om het wereldkampioenschap. Hij kwam naar de zesde wedstrijd in Azerbeidzjan met een voorsprong van 4 punten op Lewis Hamilton. De Limburger leek af te stevenen op een zekere overwinning, totdat de band linksachter klapte in ronde 45 van 51. Direct na de crash werden de bekende foto's gedeeld: Verstappen die de lekke Pirelli schopt en vervolgens diep bedroefd wegloopt. Hij had echter niet zijn normale Red Bull-schoenen aan, maar zwart-witte schoenen zonder sponsors erop. Zijn schoenen waren niet op tijd gearriveerd voor de vrije trainingen en dus had Verstappen gevraagd om een reservepaar van 'Checo', maar de man uit Guadalajara bleek een kleinere schoenmaat te hebben.

Juiste schoenmaat

En dus werden de schoenen van Lawson gepikt. "Ik was eventjes bij het hotel en terwijl ik terugliep naar het circuit tussen de sessies door, stuurde mijn teambaas Oli mij een foto", vertelde hij bij Velocity News. Lawson reed dat weekend in het voorprogramma, in de FIA Formule 2 voor het Hitech Grand Prix-team van Oliver Oakes. "[Oli] zei: 'Ik heb deze zojuist aan Red Bull gegeven. Max moet deze dragen, want jij bent de enige persoon met de juiste schoenmaat.' Het waren niet eens Red Bull-laarzen. Ik vind het eigenlijk jammer dat ik hem niet mijn mooie laarzen heb kunnen gegeven. Deze waren gewoon normale van Puma en hij heeft die de rest van het weekend gebruikt. Mijn schoenen kwamen in de Formule 1 terecht en ik [nog] niet."

Disbelief in the Red Bull garage



Total frustration on the main straight#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/yibdhsTg9v — Formula 1 (@F1) June 6, 2021

