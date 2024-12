Christian Horner heeft onthuld hoe de huidige relatie is tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen, nadat ze in 2021 een vergaand duel uitvochten om de titel. Daarnaast bespreekt de Brit ook zijn relatie met Toto Wolff en de verschillende werkwijze.

In gesprek met talkSPORT wordt Horner gevraagd naar Hamilton en Verstappen. "Het zijn twee heel verschillende mensen. Ik bedoel, ze hebben verschillende persoonlijkheden, verschillende karakters. Ik denk dat er respect is, en dat is het belangrijkste. Zijn het het soort mensen dat samen kerst zou vieren? Waarschijnlijk niet. Max heeft andere vriendschappen in de Formule 1, zoals Lando Norris, met wie hij goed bevriend is. Zal Tyson Fury [bokser] vrienden zijn met zijn tegenstander dit weekend? Misschien na het gevecht, ja, maar niet in de aanloop ernaartoe. Ze zijn samen naar veel races gevlogen, maar onvermijdelijk komt dat onder druk te staan als ze tegen elkaar vechten."

Horner wil vooral 'respect' zien

Volgens Horner is het belangrijk dat er in ieder geval onderling respect is. Zo werkt het namelijk ook tussen hem en Toto Wolff, teambaas van Mercedes. "Er moet respect zijn. Toto [Wolff] heeft geweldig werk geleverd bij Mercedes in de tijd dat hij daar zit. Het moet competitief zijn. Hij zal me af en toe een sneer geven, en ik geef er net zo hard eentje terug. Dat is de sport. We zijn een raceteam, we zijn competitief, we houden niet van verliezen."

Horner ziet Red Bull dingen 'anders aanpakken'

Volgens Horner pakt Red Bull de zaken anders aan dan andere teams in F1 en is dat verschil ook terug te zien bij Horner en Wolff. "We zijn geen slechte verliezers, maar we houden er zeker niet van. Als je graag verliest, zit je in de verkeerde sport. Toto en ik zijn ook heel verschillende mensen. Ik ben opgegroeid in deze wereld, ik ben een oud-coureur. Toto komt uit de financiële sector. We pakken dingen gewoon anders aan, net als de verschillen die Ron Dennis had met een Flavio Briatore of een Frank Williams. Je hebt gewoon verschillende persoonlijkheden en verschillende karakters."

