Marc Priestley, voormalig engineer van McLaren, stelt dat Max Verstappen om een simpele reden 'met gemak' met pensioen kan gaan in F1. De viervoudig wereldkampioen heeft volgens Priestley echter nog een andere optie.

In gesprek met Casino Uden Rofus stelt Priestley dat Verstappen na de komende seizoenen 'met gemak' zijn pensioen zou kunnen aankondigen. “Max Verstappen zou de komende jaren gemakkelijk met pensioen kunnen gaan. Na jaren van onophoudelijk winnen, kan een kleine droogte van trofeeën ervoor zorgen dat je je interesse in de sport verliest. Als Red Bull in 2026 plotseling een team in de middenmoot wordt, zal Verstappen zich vragen gaan stellen. Ik zie hem dan wel zijn schoenen aan de wilgen hangen."

Verstappen bij een ander F1-team?

Toch ziet Priestley het ook nog wel gebeuren dat Verstappen eerder naar een ander team gaat. "Misschien ziet hij een terugval bij Red Bull vóór 2026 en sluit hij zich aan bij een nieuw team voordat de regels veranderen, zoals Lewis Hamilton heeft gedaan door bij Ferrari te gaan. Het is net als bij ieder ander die van baan verandert, in het begin is het spannend." Verstappen gaf zelf al aan dat hij gesprekken heeft gevoerd met Mercedes, terwijl er ook geruchten waren omtrent Aston Martin.

Twee opties voor Verstappen

Volgens Priestley zijn er, mocht Red Bull niet meer een kampioenschapsauto kunnen geven aan Verstappen, twee opties voor de Nederlander. “Als Verstappen van team verandert en het gaat goed, dan zal hij blijven winnen, maar als hij minder wint dan hij normaal doet, dan zie ik hem 100% de sport eerder verlaten dan de meesten zouden verwachten.”

