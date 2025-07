Britse krant kopt: 'Dít is de realiteit tussen Max Verstappen en transfer Mercedes'

Er gaat geen dag voorbij of Max Verstappen (27) wordt weer in verband gebracht met een overstap naar het Formule 1-team van Mercedes. Vaak wordt er gesteld dat er signalen zijn dat Verstappen gaat vertrekken bij Red Bull Racing, maar het Britse The Mirror meldt nu dat er "geen enkele indicatie" is dat dit gaat gebeuren.

Zowel vanuit het kamp van Verstappen als dat van Mercedes komt geen concreet alleszeggend antwoord op de vraag of er richting 2026 iets staat te gebeuren. Beide partijen draaien om de hete brij heen en durven niet zwart op wit uit te spreken dat er niks gaat veranderen. Verstappen zei in Silverstone herhaaldelijk dat hij 'er niet over wilde praten', terwijl George Russell aangaf er het 'volste vertrouwen' in te hebben dat hij bij Mercedes blijft volgend jaar, maar ook geen honderd procent zekerheid gaf. En als die zekerheid er wel was geweest, dan had Mercedes zijn nieuwe contract wel aangekondigd op Silverstone; het was immers zijn thuisrace. Maar dat gebeurde niet. Toch is er geen reden om aan te nemen dat Verstappen vertrekt, zo klinkt het vanuit Engeland.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen geeft geen enkele indicatie dat hij Red Bull gaat verlaten

'De realiteit van Max Verstappen en Mercedes komt aan het licht nu Red Bull voor een echte noodsituatie staat', zo kopt The Mirror, één van de meest gelezen (digitale) kranten van het Verenigd Koninkrijk. 'Geruchten die Max Verstappen in verband brachten met een overstap naar Mercedes domineerden de aanloop naar de Britse Grand Prix, maar de Nederlander heeft geen enkele indicatie gegeven dat hij klaar is om Red Bull te verlaten', schrijven zij. 'Red Bull heeft een noodgeval - maar niet die waar de hele Formule 1-paddock het momenteel over heeft.'

Verstappen wil loopbaan afsluiten bij Red Bull

Volgens het Britse nieuwskanaal heeft Verstappen nog steeds in zijn hoofd 'om zijn hele Formule 1-carrière bij Red Bull af te maken'. Dit is nog steeds de realiteit en verandert alleen als ze [Red Bull en Verstappen] volledig vooraan van de grid verdwijnen. En dat is nu niet aan de orde, want ook in Silverstone reed Verstappen 'gewoon' weer vooraan mee, zowel tijdens de kwalificatie als tijdens een groot deel van de Grand Prix. Volgens The Mirror is dat de ene kant van de realiteit en is de andere kant dat het contract van Russell gewoon verlengd gaat worden.

Russell krijgt mogelijk in België nieuw contract Mercedes

'Bij Mercedes lijken ze de discussie definitief te beëindigen. Ze hebben George Russell laten wachten, maar hij heeft er geen moment aan getwijfeld dat zijn toekomst bij de Silver Arrows ligt', zo klinkt het. 'En zijn geduld zal de komende weken beloond worden, met de mogelijkheid dat er tegen de volgende race in België eind deze maand een deal wordt gesloten. Russell heeft geen enkel contact opgenomen met Red Bull of andere teams over een zitje voor 2026, wat verder bewijst dat hij ervan overtuigd is dat hij zich nergens zorgen over hoeft te maken.'

Red Bull maakt zich zorgen maar niet om Verstappen

Red Bull Racing staat wel voor een enorm probleem, maar dat is op dit moment niet het mogelijke vertrek van Verstappen. De grootste uitdaging zit hem in het beter maken van de auto en het vinden van een geschikte tweede coureur. Zowel Sergio Pérez, Liam Lawson als Yuki Tsunoda konden het niveau van Verstappen niet evenaren en 'dat maakt het erg lastig om hun auto te ontwikkelen', zo stelt The Mirror. 'En dan is er nog de motor. Red Bull bouwt er zelf een voor 2026, iets wat ze nog nooit eerder hebben gedaan.'