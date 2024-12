Tim Coronel, die in januari voor zijn volgende avontuur in de Dakar Rally staat, stelt dat Max Verstappen in 2024 een paar keer 'te agressief' was op de baan tijdens inhaalacties. De Nederlander stelt dat de Red Bull Racing-coureur dit helemaal niet nodig heeft.

Het seizoen 2024 was voor Verstappen en Red Bull Racing uitdagender dan 2022 en 2023. Het team bleek, na een goed begin, niet meer de snelste auto van de grid te hebben. Door een goede laatste paar races won Verstappen uiteindelijk wel het kampioenschap bij de coureurs, maar bij de constructeurs werd Red Bull slechts derde na twee kampioenschappen op rij. Coronel stelde al dat we in 2025 'een andere Verstappen gaan meemaken' en dat Red Bull het erg lastig gaat krijgen ten opzichte van McLaren en Ferrari. Toch was de Nederlander ook lovend over de viervoudig wereldkampioen, waarbij vooral zijn race in Brazilië (Verstappen won in lastige omstandigheden vanaf P17 uiteindelijk de race) indruk heeft gemaakt op Coronel.

Coronel vond inhaalacties in Austin en Mexico 'te ver gaan'

Toch vond Coronel, zo stelt hij in het eindejaarsinterview met GPFans, dat Verstappen dit seizoen soms wel te veel in zijn frustratie bleef hangen en dit ook over liet gaan op zijn inhaalacties. "Ik vond hem met inhalen in bijvoorbeeld Austin en daarna Mexico te hard erin gaan. Ik snap het wel, want het is zijn kampioenschap en je moet je mannetje staan. Maar sportief gezien vond ik hem daar te ver gaan." Volgens Coronel heeft Verstappen dit ook helemaal niet nodig. "Nee, want als hij van zijn eigen kracht uit zou gaan, dan heeft hij dat helemaal niet nodig. Dat is hoe ik het zie."

