Tim Coronel stelt dat we in 2025 een 'andere Verstappen gaan meemaken' in vergelijking met voorgaande seizoenen. De Nederlander verwacht namelijk dat de viervoudig wereldkampioen nog meer uitgedaagd gaat worden dan in 2024 al het geval was.

In het eindejaarsgesprek met GPFans stelt Tim Coronel dat het seizoen 2025 heel anders gaat lopen dan 2024 en de jaren daarvoor. In 2024 reed Verstappen als een kampioen en was zijn auto daar ook net goed genoeg voor. "Of dat volgend jaar zo gaat zijn, dat denk ik niet. McLaren heeft echt een veel snellere auto en ik zie nu ook Ferrari en Mercedes komen. Red Bull zie ik daar nog achter blijven, dus ik denk dat volgend jaar een frustrerend jaar voor hem gaat zijn."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Tsunoda stipt overeenkomsten en verschillen aan tussen Red Bull en zusterteam

'In 2025 zien we weer een andere Verstappen'

Volgens Coronel gaan we, omdat het wel eens frustrerender kan worden dan 2024, in 2025 weer een andere Verstappen zien. De Nederlander denkt echter niet dat dit heel veel effect gaat hebben, maar dat er wel aanpassingen gevraagd worden van de Nederlander zoals hij dat in 2024 ook al moest doen. "Dan gaan we weer een andere Max meemaken. Hij is wel zo gegroeid als mens, dat ik wel durf te zeggen dat hij daar wel mee om kan gaan."

Gerelateerd