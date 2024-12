Tsunoda stipt overeenkomsten en verschillen aan tussen Red Bull en zusterteam

Yuki Tsunoda hoopt stiekem op het stoeltje naast Max Verstappen bij Red Bull Racing. De Japanner gaat in op de vraag of er verschillen zijn tussen het zusterteam en Red Bull Racing zelf.

In een afsluitend evenement van Honda zet Tsunoda de verschillen en overeenkomsten tussen Red Bull Racing en Visa Cash App RB uiteen. "Hoewel de twee teams heel verschillend zijn, zijn er ook een aantal overeenkomsten, vooral in de positieve sfeer. Ons team voelt erg Italiaans - vriendelijk met veel fysieke gebaren en interacties. Ondertussen heeft Red Bull ook een heel energieke vibe, bijna alsof je in een pub bent. Als ik een voorbeeld zou moeten geven met betrekking tot het engineeringproces, Red Bull graaft dieper in elke opmerking die ik maak. Ze zien niets over het hoofd en stellen zeer gedetailleerde vervolgvragen om nog meer details te ontdekken. Hoewel ze een energiek imago hebben als het gaat om engineering en de auto, zijn ze ongelooflijk grondig en detailgericht."

Tsunoda ziet overeenkomsten Italianen en Japanners

Volgens Tsunoda komt de Italiaanse werkwijze overeen met die van Japanners. "Op een bepaalde manier denk ik dat deze precisie overeenkomt met de aandacht voor detail die vaak met Japanners wordt geassocieerd. Ik voelde ook een sterke energie waarin iedereen vrijuit deelt en opmerkingen uitwisselt zonder aarzeling. Dat wil niet zeggen dat ons team dat niet heeft, maar ik denk dat het een gebied is waar de twee teams een beetje verschillen."

