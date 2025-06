Gridstraf Tsunoda slaat in als bom: “Ik vind het echt belachelijk!”

Yuki Tsunoda begint zondag als allerlaatste aan de Grand Prix van Canada na een fikse gridstraf van tien plaatsen. De Japanner kreeg deze straf omdat hij onder rood bleef inhalen, iets wat volgens de regels niet mag. Tsunoda is uiterst teleurgesteld in de beslissing van de stewards.

Tsunoda liet na afloop duidelijk blijken dat hij het compleet onterecht vindt: “Ik vind dat ik deze straf niet verdien en weet niet wat ik volgens hen dan wel moet doen", vertelt hij. "Oscar had enorm veel schade en die brokstukken vlogen overal heen. Op het rechte stuk reed hij nog maar tachtig kilometer per uur en bleef hij heel links, wat hij goed deed om botsingen te voorkomen. Maar als ik erachter bleef hangen, zou ik volop in de rondvliegende stukken rijden."

Artikel gaat verder onder video

Tsunoda maakte de juiste beslissing?

Volgens Tsunoda was inhalen zelfs veiliger. “Ik zag zijn band naar de zijkant bewegen, dacht echt dat hij kon losschieten. Dus ik keek goed om me heen of er niemand anders aankwam, en toen ben ik met 170 kilometer per uur, wat alsnog veel langzamer is dan normaal, naar de andere kant van de baan gegaan en er voorbij gereden. Tien plekken straf vind ik echt compleet belachelijk. Wat willen ze nou dat ik doe? Ik vind niet dat ik deze straf verdien.”

Zorgen worden groter en groter

De straf kwam bovenop een toch al lastig weekend voor Tsunoda, die sinds zijn crash in Imola nieuwe onderdelen op zijn auto kreeg en hoopte op betere prestaties. Toch bleef hij hangen in Q2 met de elfde tijd; door de straf wordt dat nu dus een laatste plek op de startgrid. Tsunoda legt zich er na afloop niet zomaar bij neer. “Ik weet dat je niet mag inhalen onder rood, maar de situatie was echt gevaarlijk. Volgens mij heb ik precies gedaan wat veilig was. Helaas zagen de stewards dat dus anders.”

Gerelateerd