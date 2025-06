Tijdens en na afloop van de kwalificatiesessie in Canada ontstond er op het internet enorm veel discussie onder de racefans over het incident tussen George Russell en Yuki Tsunoda. Nadat de Britse coureur de Japanner inhaalde bij de pitstraatexit, gaf Tsunoda direct aan: ''dat is een penalty''. Echter, deze werd niet gegeven. Maar waarom kreeg Russell geen straf?

Eerst moeten we in kaart brengen wat er exact gebeurde. Russell en Tsunoda verlieten allebei de pitstraat. Op het moment dat Russell Tsunoda inhaalde, reden ze al voorbij de witte lijn van de pit-exit. Op het moment dat een coureur de witte lijn passeert, gelden er weer de normale raceregels. Hoewel Tsunoda direct via de boordradio riep dat het een penalty zou betekenen voor de man op poleposition, bleek daar achteraf dus helemaal niks van waar.

Wat zeggen de reglementen?

De reglementen van de FIA geven aan dat je normaal gesproken niet mag inhalen in de pitstraat. Maar bij het uitgaan van de pitstraat valt er een witte lijn te zien, de zogenaamde 'pit lane-exit'. Als je over die witte streep rijdt, ben je weer officieel op de baan. Vanaf dat moment gelden dus weer de normale regels van het racen en mag je dus weer auto's inhalen, behalve als de wedstrijdleiding natuurlijk wat anders aangeeft. De FIA kijkt altijd of een inhaalactie veilig was en of de regels zijn gevolgd en aangezien Russell 'gewoon' tussen de lijnen bleef, was er niks aan de hand en kunnen we dus geen straf verwachten voor de coureur van Mercedes.

