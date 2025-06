'Exit Tsunoda bij Red Bull zo goed als zeker, Hadjar en Lindblad staan te trappelen'

Nadat Yuki Tsunoda is begonnen aan zijn Red Bull-tijdperk, lijkt zich nog niet thuis te voelen in de RB21 en hij kent hierdoor een flinke vormdip. Volgens BBC F1-journalist Andrew Benson is de kans heel groot dat Tsunoda wordt vervangen, tenzij hij opeens veel beter gaat presteren.

“Het is vrijwel zeker dat Yuki Tsunoda bij Red Bull uit het team wordt gezet, tenzij hij plotseling veel beter gaat presteren”, zo begint Benson. Tsunoda heeft dit seizoen de plaats ingenomen van Liam Lawson na slechts twee races, maar hij heeft het gat met Max Verstappen niet kunnen dichten.

Hadjar grote kanshebber op Tsunoda's stoeltje?

Isack Hadjar maakt juist enorme indruk bij Racing Bulls en dat maakt hem volgens Benson de grootste kanshebber op Tsunoda’s stoeltje. “De verwachting is dat Isack Hadjar hem zal vervangen en naast Max Verstappen zal rijden, ervan uitgaande dat de Nederlander bij Red Bull blijft. Hadjar heeft met zijn indrukwekkende start bij Racing Bulls veel indruk gemaakt.”

Opkomend talent is ook een grote kanshebber

Artikel gaat verder onder video

Ook Red Bull-talent Arvid Lindblad doet het goed in de Formule 2 en heeft een mooie kans om volgend jaar gepromoveerd te worden naar Racing Bulls. “Arvid Lindblad, die dit jaar voor het eerst in de Formule 2 rijdt en derde staat in het kampioenschap, maakt een goede kans om gepromoveerd te worden naar Racing Bulls.” Of Liam Lawson zijn plek bij het team houdt, is ook nog een vraagteken: “Of Liam Lawson daar zijn zitje behoudt, blijft nog open”, aldus de journalist.

Bijna alle stoeltjes gevuld, behalve bij Mercedes en Alpine

Verder zijn de meeste teams klaar voor volgend jaar. McLaren, Ferrari, Williams, Aston Martin, Haas en Sauber/Audi hebben hun coureurs al vastgelegd. Alleen bij Mercedes en Alpine zijn er nog mogelijkheden. Benson legt uit: “Het komt erop neer dat alleen Mercedes en Alpine echt nog stoeltjes vrij hebben. De verwachting is dat George Russell en Kimi Antonelli bij Mercedes blijven, maar als Max Verstappen opeens beschikbaar komt, kan dat natuurlijk alles veranderen.”

Gerelateerd