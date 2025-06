'Red Bull dumpt Tsunoda als Helmut Marko ruimte voor Hadjar ziet'

Isack Hadjar zou volgens oud-Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya zomaar sneller dan verwacht in een Red Bull kunnen stappen, zelfs als hij dat zelf liever (nog) niet zou willen. In zijn podcast MontoyAS na de Grand Prix van Canada benadrukt Montoya de macht die Red Bull Racing heeft binnen het eigen rijdersprogramma.

Montoya laat weinig aan de verbeelding over: “Als Helmut Marko besluit dat Hadjar bij Red Bull moet rijden, dan rijdt Hadjar bij Red Bull, of hij dat nu wil of niet.” Volgens de Colombiaan zou het zomaar kunnen dat Red Bull Hadjar dit seizoen al een paar races laat rijden, puur om te testen of de Frans-Algerijnse coureur intern de oplossing kan zijn voor het zitje naast Max Verstappen. “Persoonlijk zou het mij niet verbazen”, voegt hij eraan toe.

Zit Tsunoda in de weg bij Red Bull?

Toch is de situatie ingewikkelder dan alleen een keuze voor Hadjar. Red Bull heeft namelijk ook te maken met Yuki Tsunoda, die onder contract staat en bovendien nauwe banden heeft met motorpartner Honda. Montoya: “Ik weet niet hoe het contract met Yuki eruitziet. Misschien is dat stevig en moet hij blijven tot het eind van het seizoen.” Daarnaast vertrekt Honda aan het eind van 2025 naar Aston Martin, wat opnieuw een factor van invloed kan zijn in de rijderskeuzes van Red Bull.

