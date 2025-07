Isack Hadjar is één van de Red Bull-coureurs voor zusterteam Racing Bulls en zelfs hij zag het ontslag van Christian Horner niet aankomen. Het zorgde voor verdriet bij de renstal uit Faenza. Laurent Mekies is daar namelijk weg om Horner als de nieuwe CEO en teambaas op te volgen bij Red Bull Racing.

Horner moest na de Britse Grand Prix van de Formule 1 vertrekken en dus is België dit weekend de eerste wedstrijd met Mekies aan het roer. Geruchten doen de ronde dat de rijdersbezetting bij de twee Red Bull-teams ook op de schop kan gaan. Meerdere bronnen melden dat dit het laatste seizoen van Yuki Tsunoda bij de energiedrankfabrikant is. Hadjar schuift dan naar verluidt op naar het hoofdteam als de nieuwe ploegmaat van Max Verstappen. Arvid Lindblad zou dan bij Racing Bulls debuteren naast Liam Lawson. Hadjar denkt dat een overstap naar Red Bull Racing wel makkelijk wordt met Mekies als nieuwe teambaas.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hadjar ambitieus: "Mijn doel blijft Red Bull, ondanks de twijfels over de auto"

Hadjar verandert aanpak niet

"Het was groot nieuws, maar voor mezelf verandert er weinig", begon Hadjar tegenover GPFans tijdens de mediadag in Francorchamps. "Alan is iemand die ik al vrij goed ken. Hij is altijd een beetje stil en je ziet hem niet vaak, maar hij speelde al een grote rol bij het team. Op mijn race-engineer na is het denk ik iemand waar ik het meest mee omging. Maar eigenlijk verandert het niks aan dit team. Datzelfde geldt voor mijn aanpak."

OOK INTERESSANT: Hadjar hoort "veel positieve geluiden" over terugkeer Pérez in de Formule 1

Transitie naar Red Bull Racing mogelijk makkelijker

De Franse coureur doet nu koeltjes over de veranderingen binnen de Red Bull-organisatie, maar hij beschreef het als een "shock", toen hij het nieuws voor het eerst hoorde. "Ik kwam erachter toen ik in de fabriek was en in de simulator zat. De engineers en monteurs konden Laurent erg waarderen, dus [dat hij Racing Bulls moest verlaten] daar kwam een beetje verdriet bij kijken. Maar wij maken ons er niet zo druk over vergeleken met Red Bull Racing." Aangezien Hadjar al onder leiding van Mekies heeft geracet, kan dat een eventuele promotie voor 2026 makkelijker maken? "Als ik met hem weer ga samenwerken, dan is dat wel makkelijker. We zijn al bekend met elkaar. Dus ik zou zeggen van wel, ja."

Gerelateerd