Max Verstappen heeft in 2024 al veel belangrijke schakels binnen Red Bull Racing zien vertrekken en zag ook race engineer Gianpiero Lambiase een andere rol krijgen. Er is weer een nieuwe verandering bijgekomen, want vaste engineer Michael Manning wil een andere rol bij het team.

Dit weet De Telegraaf woensdag te melden. De Ier is al jaren onderdeel van het team van Verstappen. Sinds Verstappen in mei 2016 bij Red Bull Racing kwam werken, is Manning al onderdeel van de vaste groep engineers en is daardoor een vertrouwenspersoon geworden voor de Nederlander. Manning maakte zowel de jonge Verstappen als de viervoudig wereldkampioen Verstappen mee in zijn tijd bij Red Bull, waar hij dus al voor werkte voordat Verstappen in 2016 naar het team kwam. Manning was sinds 2016 samen met Lambiase, Tom Hart en David Mart één van de vier vaste engineers van Verstappen. Manning zou aangegeven hebben bij Red Bull dat hij toe is aan wat anders. De Ier zou niet per se willen of hoeven te vertrekken bij Red Bull, maar wil niet meer tijdens raceweekenden aanwezig zijn. Er zal dus een andere rol komen, of hij vertrekt bij het team als de twee partijen er niet uit kunnen komen. PlanetF1 weet te melden dat Manning tijdens 20 van de 24 races nog wel aanwezig zal zijn in 2025, maar dus niet als engineer.

Red Bull ziet belangrijke personen vertrekken

Daar waar teambaas Christian Horner, adviseur Helmut Marko en Verstappen zelf - wellicht de drie belangrijkste pionnen van Red Bull - gewoon zijn gebleven, zijn er naast Manning nog meer mensen bij Red Bull en in het team van Verstappen die in 2024 al gekozen hebben voor een andere rol of zelfs een ander avontuur. Zo krijgen Lambiase en Manning dus een andere rol (Lambiase blijft wel race engineer van Verstappen) en zijn Adrian Newey (Aston Martin) en Jonathan Wheatley (Audi) als topontwerper en sportief directeur al vertrokken. Veel veranderingen dus richting het seizoen 2025 voor Verstappen en Red Bull, naast het feit dat de sportieve verhoudingen nu anders zijn dan in voorgaande jaren.

