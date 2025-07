Volgens Oscar Piastri is de straf die hij in Silverstone kreeg misschien wat overdreven. De Australiër wijst op de rol van Max Verstappen, die door de remactie achter de safetycar even voorbij Piastri ging. Volgens de klassementsleider was die uitwijkactie echter niet nodig.

Piastri kreeg een tijdstraf van tien seconden voor het moment achter de safetycar en daarnaast ook twee strafpunten. De stewards waren van mening dat de McLaren-coureur, die het tempo mocht bepalen, toch wat onvoorspelbaar remde, waardoor een gevaarlijke situatie ontstond. Piastri gaf achteraf aan dat hij verrast werd door het doven van de lichten op de safetycar, terwijl hij naar eigen zeggen hetzelfde deed als in de ronde ervoor.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen vond straf vreemd

Desondanks werd de straf uitgedeeld, en ook Verstappen gaf aan dat hij die wat vreemd vond. "Het ding is: dit is nu al een paar keer gebeurd, zo’n scenario. Ik vind het vreemd dat Oscar nu de eerste is die er tien seconden voor krijgt," verklaarde Verstappen tegenover onder anderen GPFans.

Stella ziet FIA handelen na uitwijkactie Verstappen

McLaren-teambaas Andrea Stella suggereerde dat de FIA mogelijk ingreep omdat Verstappen moest uitwijken: "We zullen moeten kijken of andere concurrenten de situatie erger lieten lijken dan die daadwerkelijk was. We weten dat sommige teams de neiging hebben om te doen alsof er ernstige overtredingen zijn begaan, terwijl dat niet zo is."

Piastri is in de war door de straf

Piastri sluit zich na afloop van de race in de persconferentie aan bij de woorden van zijn teambaas: "Ik denk niet dat hij me moest ontwijken. Ik denk dat het hem de eerste keer gewoon lukte. Als je terugkijkt naar Canada, moest je daar volgens mij meer ontwijken dan vandaag. Dus ja, ik ben op z’n zachtst gezegd een beetje in de war."

Gerelateerd