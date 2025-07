Red Bull-teambaas Christian Horner stelt dat het kleine beetje hoop dat Max Verstappen nog had op de wereldtitel in 2025, na de race in Silverstone volledig kan worden losgelaten. De teambaas onthult dan ook dat het team zich langzaam maar zeker gaat richten op het nieuwe seizoen, met de bijbehorende nieuwe regels.

Oscar Piastri en Lando Norris lijken onderling te gaan uitmaken wie er dit jaar met het kampioenschap vandoor gaat. Verstappen staat nog altijd derde in het klassement, maar moet vooral achterom kijken: George Russell volgt op slechts achttien punten achterstand.

Artikel gaat verder onder video

Gegokt en verloren

Voor het raceweekend in Silverstone zag het er op zaterdag nog veelbelovend uit, hoewel de RB21 nog altijd kampt met veel onderstuur. Om dat probleem te tackelen, werd ervoor gekozen om de ‘Monza’-achtervleugel op de auto van Verstappen te monteren. Dat bleek voldoende voor poleposition, maar in de regen op zondag - waar juist veel downforce vereist was - werd die afstelling een handicap. Verstappen startte van pole, maar kwam na een chaotische race uiteindelijk als vijfde over de finish.

Focus op 2026-wagen

Horner legt bij De Telegraaf uit dat het team de focus langzaam maar zeker verlegt naar 2026. "We weten waar we staan en waar we aan moeten werken, en we moeten ons richten op het positieve," aldus de teambaas, die de RB21 nog wel wil verbeteren. Toch is de realiteit dat McLaren momenteel een stap te ver is, en Horner bevestigt dat de blik op volgend jaar wordt gericht: "Maar we kijken ook vooruit. Als we het hebben over onderdelen die getest worden in de windtunnel, ligt negentig procent van de focus nu op 2026."

Gerelateerd