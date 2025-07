Red Bull-teambaas Christian Horner is na afloop van de race in Silverstone duidelijk: Red Bull heeft gegokt en verloren. De gewaagde afstelling met minder downforce werkte op zaterdag nog, maar pakte op de regenachtige zondag verkeerd uit. Toch is Horner tevreden dat het team meer punten wist te scoren dan George Russell.

De race in Groot-Brittannië werd uiteindelijk een spektakelstuk. Meerdere safetycar-situaties, inhaalacties op de baan en regenbuien zorgden voor een boeiend schouwspel. Max Verstappen vertrok zondagmiddag vanaf poleposition, maar met een achtervleugel die vergelijkbaar is met die van Monza, viel er in natte omstandigheden weinig te winnen. Verstappen kon de McLarens niet achter zich houden en spinde meerdere keren. Uiteindelijk vocht hij zich vanaf P10 terug naar de vijfde plaats, maar zag daarbij zorgwekkende tekortkomingen in de snelheid van de RB21.

Regenrace

Horner verklaart tegenover De Telegraaf dat het weer de kansen op een podiumplaats deed verdampen: "Als het droog was gebleven, hadden we zeker op het podium gestaan. We hebben dit weekend een gok genomen. Zaterdag pakte dat goed uit, maar tijdens de race gooide het weer roet in het eten. Het geluk zit niet aan onze kant, maar doorgaans heffen dat soort zaken zich over een seizoen wel op."

Horner hield Russell strak in de gaten

Verstappen staat na de uitslag in Silverstone nog steeds derde in het kampioenschap, al komt Russell steeds dichterbij. De Brit eindigde echter als tiende, en dat ziet Horner als een kleine overwinning, zeker met het oog op mogelijke prestatieclausules in Verstappens contract: "We hebben in ieder geval meer punten gescoord dan George."

