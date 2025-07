Oscar Piastri zag een kans op de overwinning tijdens de Britse Grand Prix van de Formule 1 als sneeuw voor de zon verdwijnen, toen hij een tijdstraf van 10 seconden kreeg. De McLaren-coureur moest toekijken hoe ploegmaatje Lando Norris zegevierde. Hij vindt het oneerlijk dat het team hem de eerste positie niet terug heeft gegeven.

Max Verstappen mocht op Silverstone vanaf de pole position beginnen. Na een chaotische openingsfase verloor de coureur van Red Bull Racing al in ronde zeven de leiding aan Piastri. De laatstgenoemde leek de touwtjes in handen te hebben, totdat hij in de fout ging bij een herstart halverwege de race. De Australiër remde volgens de uitgelezen telemetrie plotseling af van 218 naar 52 kilometer per uur, terwijl de lichten op de safety car al uit waren. Dat is in overtreding van artikel 55.15 van het sportief reglement, waarin staat dat je niet onvoorspelbaar mag remmen wat tot een gevaarlijke situatie kan leiden.

Strafpunten en oneerlijke behandeling

Piastri kreeg een tijdstraf van 10 seconden opgelegd en incasseerde deze tijdens een pitstop naar slicks in de slotfase. Norris ging hem voorbij en kwam voor thuispubliek als eerste over de streep. Nico Hülkenberg reed een uitstekende race in de Kick Sauber en scoorde een eerste podium tijdens zijn 239e Grand Prix. Verstappen spinde en herstelde zich tot een vijfde plaats achter Lewis Hamilton.

Voor Piastri is het niet bij een tijdstraf gebleven. De stewards hebben namelijk ook 2 strafpunten aan hem uitgedeeld. De extra straf is voor het gevaarlijke aspect van het incident, omdat Verstappen en de mannen daarachter ontwijkende acties moesten doen om geen crashes te veroorzaken. De kampioenschapsleider staat nu op 6 strafpunten in de afgelopen 12 maanden.

Piastri wilde dat het team hem en Norris van positie zou laten wisselen richting de finish. "Ik denk niet dat de penalty eerlijk was. Als jullie denken dat het ook oneerlijk was, dan vind ik dat we terug moeten wisselen en tegen elkaar moeten racen", klaagde hij over de boardradio. Race-engineer Tom Stallard reageerde: "We komen erop terug." Het bleef echter stil. McLaren zou natuurlijk niet een zege van Norris willen afpakken, omdat Piastri zichzelf in de vingers had gesneden. Na de Grand Prix wilde hij er niks over kwijt: "Ik ga niet veel zeggen, want dan breng ik mezelf in de problemen."

