'Mercedes gaat 100 miljoen euro voor Verstappen makkelijk terugverdienen'

Max Verstappen (27) wordt veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar het Formule 1-team van Mercedes in 2026. Mocht de transfer inderdaad doorgang vinden, dan denkt Nederlands bekendste sportmarketeer Bob van Oosterhout dat Mercedes-Benz op meerdere vlakken een succesvolle slag slaat.

Ook op Silverstone werd de toekomst van Verstappen weer veelvuldig besproken. En nu tijdens de thuisrace van George Russell er geen nieuw Mercedes-contract werd aangekondigd, kun je je afvragen of de onderhandelingen wel helemaal soepel verlopen tussen het Duitse team en de Britse coureur. Het lijkt erop dat Toto Wolff alles even on hold heeft gezet om te wachten op de definitieve beslissing van Verstappen. Sportmarketeer Van Oosterhout snapt dat volledig. Hij stelt dat als Mercedes-Benz erin slaagt Verstappen te contracteren, dat een enorme boost geeft aan het merk. Nog even los van de prestaties op de baan. "Dat is bijna niet in geld uit te drukken", zo zegt hij in gesprek met Formule1.nl.

Artikel gaat verder onder video

Russell kan merk Mercedes niet dragen, Verstappen wel

Toen Lewis Hamilton bekendmaakte te zullen vertrekken bij Mercedes, kreeg het Duitse automerk een flinke dreun te verwerken. Volgens Van Oosterhout heeft Mercedes op dit moment geen coureur die dit stokje kan overnemen. "Lewis Hamilton is een wereldmerk", zegt hij. "In vergelijking met hem is George Russell veel te licht. Daarentegen kan Max het gewicht van het merk Mercedes-Benz wel dragen. Wat hij kan op de baan is soms bijna buitenaards, maar ook hij heeft een enorm sterke persoonlijkheid."

100 miljoen voor Verstappen is peanuts voor Mercedes

Diezelfde Van Oosterhout denkt dat Verstappen het merk naar een ander niveau kan tillen en dat is niet in geld uit te drukken. Als Verstappen afgekocht zou moeten worden bij Red Bull, dan moet dat voor Mercedes geen enkel probleem zijn, wetende wat er er voor terug krijgen. "De link met Max Verstappen zou enorm veel kunnen doen met de merkwaarde van Mercedes. Dat is bijna niet in geld uit te drukken. Stel het doorlopende contract van Max bij Red Bull moet afgekocht worden om een overgang naar Mercedes mogelijk te maken en het zou gaan om pakweg honderd miljoen euro… Nou, geloof me, zo’n bedrag is dan echt peanuts! Het klinkt raar, maar de eventuele komst van Max gaat zich over allerlei assen terugverdienen. Op sponsorgebied, maar ook op tal van andere terreinen", aldus de ervaren sportmarketeer.