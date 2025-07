Christian Horner werd afgelopen week natuurlijk ontslagen bij het team van Red Bull Racing, maar dat is niet het enige zeer droevige nieuws dat hij de afgelopen tijd ontvingen. Horner zijn ex-vrouw overleed namelijk enkele dagen eerder.

Het is over en uit voor Horner bij het team van Red Bull Racing. De afgelopen jaren was er veel te doen rondom de Britse teambaas en leek het al meermaals dat zijn dagen geteld waren bij het team. Net op het moment dat we daar eigenlijk niet zoveel meer over hoorden, was daar deze week ineens het plotselinge bericht dat Red Bull de twintig jaar zittende chef op straat heeft gezet. Laurent Mekies wordt zijn opvolger en het is duidelijk dat er een hoop te doen is binnen de rommelige Milton Keynes-formatie.

Ex-vrouw overleden

Kortom: geen al te beste week voor de Britse ex-teambaas. Eerder die week blijkt Horner nu echter ook al droevig nieuws te hebben gekregen. Zijn ex-vrouw, Beverley Allen (58), is namelijk overleden in de dagen vlak voordat hij ontslagen werd bij Red Bull. Dat meldt Daily Mail. Allen vocht een strijd tegen kanker, die zij uiteindelijk verloor. Ze overleed na een gevecht van twee jaar. Allen is de moeder van Horner zijn eerste dochter. Ze waren samen van 1999 tot 2014, alvorens Horner de liefde vond in zijn huidige vrouw, Geri Halliwell.

Enorme schok

Een vriend van de overleden vrouw vertelt aan het medium: "Beverley was een lieve vrouw en het is zo wreed wat haar is overkomen. Een paar jaar geleden kreeg ze te horen dat ze oogkanker had en ze wist dat de prognose niet gunstig zou zijn, maar het is toch een enorme schok. Beverley was geliefd bij iedereen die haar kende. Het is gewoon hartverscheurend." Een andere bron vertelt wat voor impact dit op Horner heeft: "Christian zal erg verdrietig zijn door het overlijden van Beverley. Hij heeft een oude vriend verloren en zijn dochter heeft haar moeder verloren."

