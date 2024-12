Marko legt uit hoe Tsunoda reageerde op promotie Lawson: "Sprak hem aan de telefoon"

Hoewel Yuki Tsunoda natuurlijk zelf ook had gemikt op het zitje van Sergio Pérez, is het uiteindelijk Liam Lawson geworden. Dr. Helmut Marko legt uit dat Tsunoda het nieuws sportief heeft opgepakt en onthult dat de deur naar een eventuele toekomstige promotie nog altijd open staat.

Voor Tsunoda is het een bittere pil om te slikken, nu Lawson zijn kunsten mag gaan laten zien bij Red Bull Racing. De Japanner heeft in al zijn tijd bij het zusterteam vier teamgenoten zien komen en gaan: Pierre Gasly, Nyck de Vries, Daniel Ricciardo en Lawson. Ondanks dat Tsunoda de scherpe randjes van zich heeft weten af te schudden, moet hij nog altijd bij het zusterteam blijven.

Tsunoda maakt nog altijd kans op toekomstige promotie

Toen het nieuws binnen het team bekend werd, nam Marko direct contact op met Tsunoda, die op dit moment al aan het genieten is van zijn winterstop. De Japanner kwam nog wel in actie in de RB20 tijdens de testdagen in Abu Dhabi, na afloop van het seizoen en daar waren de engineers van zijn werk onder de indruk. Toch heeft het niet mogen baten en Marko legt bij F1-Insider uit, dat de kansen nog niet zijn verkeken: "Hij is momenteel in Japan en ik sprak hem aan de telefoon. Hij nam het nieuws relatief rustig op. Ik zei hem dat hij moest blijven pushen bij de Racing Bulls en dan zullen we wel zien. Hij reageerde positief."