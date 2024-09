De Grand Prix van Azerbeidzjan op zondagmiddag eindigde in mineur na een harde crash tussen Carlos Sainz en Sergio Pérez. Met name de Mexicaan bleek witheet na afloop van de crash, maar toen het tweetal elkaar weer vond in het medisch centrum was het allemaal wel weer wat gezakt. De Spanjaard vertelt.

Aan het einde van de spectaculaire Grand Prix van Azerbeidzjan ontstond er een hevig gevecht tussen Pérez en beide Ferrari-coureurs. Charles Leclerc bleek de slimste van het drietal te zijn en wist ontsnappen aan de malaise, waarna de Mexicaan en de Spanjaard het voor de zoveelste keer dit weekend met elkaar aan de stok kregen op het asfalt. Het tweetal wist dit keer een onvermijdelijke crash echter niet te ontwijken en vlak voor het vallen van de vlag waren het de twee kemphanen die hard gezamenlijk tegen de muur aan kwamen.

Ongemakkelijke situatie

Pérez reageerde meteen witheet op de boardradio nadat Sainz ogenschijnlijk op een apart moment plotseling naar links stuurde en ook na afloop was hij nog kwaad. Aangekomen in het medisch centrum, konden beide heren elkaar weer op normale wijze vinden, zo vertelt Sainz: "We werden op een ongemakkelijk manier naast elkaar neergezet voor twintig minuten in het medisch centrum. We hadden allebei een hartritmemonitor en onze vitale functies werden gecontroleerd. We waren elkaar aan het aankijken en vroegen: 'Maat, what the fuck is daar gebeurd?' We wisten het allebei niet, maar beloofden allebei wel dat we helemaal niks slechts wilden veroorzaken bij de ander. Ik gooide de deur niet dicht, ik deed helemaal niks. We hadden het gesprek en probeerden te analyseren wat er gebeurd was", onthult de Spanjaard tegenover de media in Singapore.

Podium was mogelijk

De Ferrari-coureur vervolgt: "Ineens na twintig minuten hadden we zoiets van: deze sport is af en toe zo waardeloos. Hoe kunnen we hier zitten en allebei niet op het podium staan? Er zat een podium aan te komen. Charles had het loodzwaar op zijn harde banden We hadden allebei waarschijnlijk wel een kans om hem te grazen te nemen. Toen hadden we allebei het gevoel van: 'Hoe bestaat het dat we allebei het podium niet hebben gehaald?' Uiteindelijk hebben we er grappen over kunnen maken. We zijn niet boos op elkaar", besluit Sainz.

