McLaren trok voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan al de aandacht met die controversiële flexibele voorvleugel. Het team dat met Oscar Piastri vandaag won, lijkt nu echter ook gebruik te maken van een flexibele achtervleugel, zo is op onboardbeelden te zien.

Tijdens dit Formule 1-seizoen haalt niet alleen McLaren maar ook Mercedes haar voordeel uit een flexibele voorvleugel. Als de flap van de voorvleugel steil omhoog staat, dan vangt deze meer lucht op. Deze luchtweerstand zorgt ervoor dat de balans wat meer naar voren gaat, waardoor de auto sneller door de bochten kan. Ligt de flap van de voorvleugel als een plat vlak omlaag, dan vangt deze dus minder lucht op, en minder weerstand betekent een hogere topsnelheid. Een flexibele voorvleugel kan je eigenlijk vergelijken met de DRS op de achtervleugel, maar bij de voorvleugel gaat het flexen automatisch door de lucht die bij hogere snelheden meer drukt op de vleugel en dus meer ombuigt.

Grijs gebied

Red Bull-teambaas Christian Horner was niet blij met het 'foefje' van zijn rivalen en deelde tegenover de aanwezige media op het Autodromo Nazionale Monza zijn mening dat McLaren en Mercedes zich in een grijs gebied van de reglementen bevinden. Hij gaf toe dat Red Bull Racing vroeger ook gewoon de luchtelasticiteit misbruikte, terwijl de auto alsnog de test doorstond. Horner drong de FIA erop aan om met een reactie te komen op de trucjes van McLaren en Mercedes in de hoop dat die flexiwings de prullenbak in moesten. "Alle voorvleugels voldoen momenteel aan de regelgeving van 2024", deelde de autosportbond echter in een statement in aanloop naar het weekend in Bakoe. Er zal dus niet worden ingegrepen.

Mini-DRS

Naast een flexibele voorvleugel lijkt McLaren nu ook een flexibele achtervleugel te hebben. Dat is op de beelden hier goed te zien aan boord bij Piastri. De twee uiterste punten van de flap komen op het rechte stuk omhoog, waardoor de McLaren minder downforce maar meer topsnelheid kan generen. Op social media wordt het zelfs de 'mini-DRS' genoemd, omdat het om dezelfde flap gaat als wanneer de DRS is geactiveerd. Dit kan de reden zijn waarom Charles Leclerc met de DRS alsnog niet voorbij Piastri kon, toen de Ferrari-coureur nog wel de snelheid had om de Australiër bij te houden.

Al zullen de rivalen van McLaren het daar niet mee eens zijn, waarschijnlijk is de achtervleugel niet echt 'illegaal'. De FIA stelt voor ieder raceweekend elke achtervleugel op de proef door op een bepaald punt op de flap te drukken met een kracht van 500N. De flap mag dan niet verder dan 7 millimeter buigen, zo staat beschreven in artikel 3.15.10 van de technische reglementen. De MCL38-bolide is dus wel gewoon door de keuring gekomen.

