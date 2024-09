Oscar Piastri heeft de tweede overwinning uit zijn carrière verdiend. Dat deed de McLaren-coureur door Charles Leclerc te verslaan in een titanenstrijd tijdens de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan.

Piastri ving de wedstrijd op het stratencircuit van Bakoe aan vanaf de tweede positie. Tijdens de eerste stint op de mediums kon de Australiër polesitter Charles Leclerc alleen maar volgen. Na de pitstops lukte het hem wel om de aanval in te zetten. Piastri haalde Leclerc in, maar de Ferrari-coureur gaf niet op. De twee koplopers gingen ronde na ronde zij-aan-zij. Ook Sergio Pérez en Carlos Sainz mengden zich in het gevecht om de leiding, maar ze maakten in de een na laatste ronde een forse klapper mee. De Grand Prix van Azerbeidzjan eindigde onder Virtual Safety Car-omstandigheden met Piastri uiteindelijk als overwinnaar.

"Ik probeerde bij de start van de race al de leiding af te pakken", begon Piastri bij de traditionele interviews direct na de finish. "Toen ik de DRS verloor, had ik de snelheid gewoon niet meer. Na de pitstop zag ik dat we plotseling weer dichterbij zaten en we vonden wat extra grip. Ik wist dat ik er meteen voor moest gaan, want als ik hem niet aan het begin van de stint zou inhalen, dan zou ik er nooit voorbij kunnen. Het was een beetje een divebomb, maar het lukte toch, en daarna was het een kwestie van verdedigen alsof mijn leven ervan afhing. Een relaxed rondje bestaat hier niet. Dit was een van de beste races uit mijn carrière ooit."

