Lando Norris kende een dramatische kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan, maar de Brit heeft een sterke auto en kan zich mogelijk snel weer naar voren rijden. Maar kan hij Max Verstappen, die start vanaf plek zes, kloppen in de straten van Bakoe? Ted Kravitz denkt van wel en sloot een weddenschap met McLaren.

Norris kwam als één van de favorieten naar Azerbeidzjan, maar kreeg een flinke tegenvaller te verwerken tijdens de kwalificatie. Hij kon zijn snelle run niet afmaken vanwege een gele vlag en liep daardoor Q2 mis. Norris start zodoende vanaf de vijftiende positie bij aanvang van de race. Verstappen kende ook geen fantastische kwalificatie, maar wist in ieder geval nog de zesde startpositie veilig te stellen. Hiermee staat hij ver voor zijn rivaal op de grid, maar Kravitz heeft er vertrouwen in dat Norris de Red Bull nog wel voorbij kan gaan. Toen Norris geconfronteerd werd met deze weddenschap, trok hij zijn wenkbrauwen op.

Artikel gaat verder onder video

Norris op P4 vóór Verstappen in Azerbeidzjan?

Kravitz sloot met Andrea Stella, de teambaas van McLaren, een weddenschap dat Norris op plek vier gaat finishen tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. Ook werd er gewed dat hij hiermee vóór Verstappen zou finishen. Norris zelf heeft een hard hoofd in deze weddenschap. Als Kravitz hem confronteert met de afspraak met Stella, zegt Norris: "Hoe moet ik dat doen [vierde worden, red.]? Het is niet makkelijk hier op het stratencircuit. We zijn niet perse de snelste of de langzaamste, we zitten er een beetje middenin [snelheid op het rechte stuk met de hoeveelheid vleugel]. Ik heb er vertrouwen in dat we naar voren kunnen komen. We hebben een safety car nodig."

Gerelateerd