McLaren-CEO Zak Brown heeft laten weten dat als hij om wat voor reden dan ook plotseling Lando Norris of Oscar Piastri zou moeten vervangen bij het team, de deur altijd openstaat voor Carlos Sainz.

Carlos Sainz kondigde eind 2020 zijn vertrek bij het Formule 1-team van McLaren aan, om de overstap naar Ferrari te kunnen maken. Hier nam hij het zitje over van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. In dienst van de Italiaanse grootmacht liet de 30-jarige coureur geregeld indrukwekkende prestaties zien, maar desalniettemin kreeg hij eind 2023 een flinke tik te verwerken. Het was Ferrari gelukt om zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton los te weken bij Mercedes, en dus moest Sainz plaatsmaken voor de komst van de Brit.

Brown sluit rentree Sainz in de toekomst niet uit

Na lang wikken en wegen zette Sainz zijn handtekening onder een contract bij Williams, waar hij nu naast Alexander Albon om de laatste punten vecht in het middenveld. Een rentree bij McLaren is echter niet volledig uitgesloten volgens CEO Zak Brown: "Als we een stoeltje vrij zouden hebben, zouden we Carlos Sainz vanzelfsprekend weer overwegen", klinkt het tegenover de aanwezige media bij de Laureus Sports Awards. "Maar momenteel hebben we Lando [Norris] en Oscar [Piastri] voor langere tijd vastliggen bij het team. Mocht de situatie veranderen en Sainz op de markt komen, dan heb ik zijn nummer nog in mijn telefoon staan", klinkt het met een knipoog.

Lastige beslissing Ferrari

Over de beslissing van Ferrari om Sainz ondanks zijn goede performance te vervangen, zegt Brown: "Het is een lastige situatie. Bij dergelijke situaties spelen er veel factoren mee. Lewis Hamilton is een zevenvoudig wereldkampioen, en het komt niet vaak voor dat je zo'n atleet in je team kunt krijgen. Tegelijkertijd hebben wij Carlos altijd als een geweldige coureur ervaren - een geweldige coureur en daarnaast een goede vriend. Gelukkig was het niet aan mij om die beslissing te nemen."

