Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya vraagt zich af of Oscar Piastri zijn koelbloedigheid kan behouden als de druk van teamgenoot Lando Norris de komende races toeneemt. De Colombiaan verwacht dat er een punt gaat komen dat de Australiër gaat knakken.

"Iedereen kraakt", begint Montoya. "De vraag is: is Oscar echt zo hard als steen, of speelt hij het alleen maar goed en verborgen?" Tijdens de Grand Prix van Oostenrijk was Norris oppermachtig. Hij pakte poleposition, hield Piastri de hele race net achter zich en scoorde zijn derde zege van het seizoen. Daarmee verkleinde Norris het gat tot Piastri in het kampioenschap tot 15 punten. Piastri verontschuldigde zich na een gemaakte fout tijdens de race, waardoor zijn voorsprong in het wereldkampioenschap is verkleind. "Sorry voor de actie bij bocht 4, mijn fout."

Norris verkeert in een zeer uitstekende vorm

Montoya is benieuwd wat er gaat gebeuren als Norris deze vorm weet vast te houden, aangezien er een stijgende lijn is qua prestaties bij de Brit. "Als Lando Oscar nog een paar keer verslaat, gaan we misschien een andere kant van Oscar zien. Je kunt niet altijd rustig en kalm blijven als het tegenzit, zeker niet als je ‘A-game’ niet genoeg is."'

Weer een overwinning op Silverstone?

Voor de Grand Prix van Groot-Brittannië en tevens de thuisrace voor McLaren verwacht Montoya opnieuw een sterke Norris: "Ik denk dat Lando gaat winnen en dat McLaren een een-twee pakt. McLaren is topfavoriet, al verwacht ik ook dat Ferrari, Red Bull en Mercedes dichtbij gaan zitten op een koel Silverstone."

